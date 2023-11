An den Helm hat sich Petr Cech schon in Fußballzeiten gewöhnt. IMAGO/Daniel Hambury

Belfast – Der britische Eishockey-Meister Belfast Giants hat den ehemaligen Fußball-Torhüter und Premier-League-Star Petr Cech unter Vertrag genommen. Die Nordiren liehen den 41-jährigen Tschechen, der in den letzten Jahren auf Kufen und Eis bei unterklassigen britischen Clubs beschäftigt war, von den Oxford City Stars aus. Das gaben die Giants, die heuer in der Champions Hockey League Red Bull Salzburg besiegt (1:0) und gegen Innsbruck verloren (1:2) hatten, am Mittwoch bekannt.

Cech, der mehr als 600 Spiele für Chelsea und Arsenal absolvierte, hatte seine Fußballkarriere 2019 beendet und war dann zum Eishockey gewechselt. Nun soll er in Belfast vorübergehend aushelfen. "Petr ist ein hochdekorierter Sportler, der weiß, was man braucht, um auf höchstem Niveau zu spielen. Seine Unterstützung während dieser Leihzeit wird daher von unschätzbarem Wert sein", sagte Giants-Cheftrainer Adam Keefe. (APA, 15.11.2023)