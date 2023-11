Österreicherin verstarb bereits am 8. November in Kitzbühel. "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", so sein Manager

Hannelore Kramm und Heino galten viele Jahre als Traumpaar der deutschen Schlager- und Volksmusik. APA/dpa/Horst Ossinger

Kitzbühel/Düsseldorf - Schlagerstar Heino (84) trauert um seine Ehefrau Hannelore. Hannelore Kramm starb im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Kitzbühel, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über ihren Tod berichtet. Hannelore Kramm wurde am 30. Mai 1942 in Linz geboren und war selbst auch als Sängerin und Schauspielerin tätig.

German Music Channel

Kramm war 1962 mit einer Coverversion von Nana Mouskouris Was in Athen geschah 17 Wochen lang in den Top 50 des Musikmarkts vertreten und war damit erfolgreicher als Mouskouri selbst. Bis 1972 wirkte sie in mehr als 30 Film-und-Fernsehproduktionen mit, u.a. in Nebenrollen von Filmen ihres damaligen Lebensgefährten Franz Antel.

Privatleben

Mehr Aufmerksamkeit wurde Hannelore Auer durch ihr Privatleben zuteil. 1968 wurde sie die zweite Ehefrau von Alfred "Alfie" Auersperg. Nach der Scheidung folgte die Heirat mit Schlagersänger Heino (Heinz Georg Kramm), dessen Managerin sie wurde. Mit ihm ist Hannelore auch öfter gemeinsam aufgetreten, beispielsweise als Co-Moderatorin der Volksmusiksendung Heino und Hannelore.

Hannelore Kramm starb bereits am 8. November. "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Werner. "Das war der schlimmste Tag in seinem Leben." Heino und Hannelore hatten 1979 geheiratet und galten viele Jahre als das Traumpaar der deutschen Volksmusik. (APA, 15.11.2023)