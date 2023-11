Brutale Frau in einer brutalen Welt: Medea aka Mae (Rina Juniku) mit ihren Kindern. Nadine Melanie Hack

Das Bernhard Ensemble führt klassische Theaterstücke mit Hollywoodfilmen zusammen. Eine Win-win-Situation, in der sich Erzählweisen ineinander spiegeln und gegenseitig aufwerten. Aufeinandergetroffen sind bereits David Lynch und Arthur Schnitzler, die Coen-Brüder und Johann Nestroy oder Quentin Tarantino und Ödön von Horváth. Regisseur und Autor Ernst Kurt Weigel verschränkt nun den Medea-Mythos mit dem Roadmovie-Genre, genauer: mit Natural Born Killers von Oliver Stone. Das Ergebnis heißt Natural.Born.Medea und ist im Off-Theater in Wien zu sehen.

Lowtech-Action

Es beginnt mit einem aufwühlenden Intro von Gefängnisdirektor McClusky (Kajetan Dick), der darüber brainstormt, wann jemand "böse" wird und ob die Jö-Karte ein Freiheitsversprechen sei. All das geschieht in Bernhard-Ensemble-Arbeiten stets mit einem herzhaften Wien-Bezug, der vor allem sprachlich zum Ausdruck kommt. Der Häfn, dem McClusky vorsteht, ist das "Landl", die Justizanstalt Josefstadt in der Landesgerichtsstraße. Hier plant er mit den Insassen ein Theaterstück zum Thema – unter ihnen Mae (als Grillparzers Medea: Rina Juniku) und ihr Killerpartner Jason aka Jay (Andrzej Jaślikowski), ein Lieferando-Prinz mit Geltungsdrang.

Die beiden rekapitulieren ihre Mördertour durch die österreichische Provinz mit brutalen Sitcom-Untertönen und wienerischen Kraftausdrücken, mit Lowtech-Action und -Gewalt. Das wirkt hin und wieder bemüht und grobschlächtig. Auch die verschachtelten Erzählebenen mögen beim Zuschauen durcheinanderkommen – nicht schlimm. Die Mission des Abends liegt darin, mit aller Gewalt draufloszufeuern – inklusive respektabler Figurenwechsel (Jula Zangger, Anja Štruc, Matthias Böhm). (Margarete Affenzeller, 16.11.2023)