Neue ORF-Chefredakteure auf halbem Weg in Österreichs größten Newsroom; radikalisierte Klimaaktivisten in "Wer wir sind"; Verleger mit EU-Beschwerde wegen ARD und ZDF; "Profil.at" führt eine Paywall ein; Häupl über Babler auf Puls 4

Hier kommen die Mediennews von heute:

Kollektivvertrag: Kündigung des Journalismus-KV soll zurückgenommen werden - Gewerkschaft bestätigt Einigung der Verhandlungsteams – vorbehaltlich Zustimmung der Gremien von Zeitungsverband VÖZ und Gewerkschaft

Der Albtraum vom eigenen Haus: Satire "The Curse" mit Emma Stone - Emma Stone und Nathan Fielder spielen ein Paar, das seine Idee vom nachhaltigen Wohnen vermarktet. Die bissigste Satire des Jahres auf Paramount+

Emma Stone und Nathan Fielder in der Serien-Satire "The Curse". Foto: Paramount+

Besetzung: Neue ORF-Chefredakteure auf halbem Weg in Österreichs größten Newsroom - Managementhearing abgeschlossen, kommende Woche Abstimmung der 400 Redakteurinnen und Redakteure, Entscheidung vor 1. Dezember

Heute in der ARD: Radikalisierte Klimaaktivisten in "Wer wir sind" mit Franziska Weisz - Skrupellose Umweltverschmutzer, hilflose Jugendliche und überforderte Eltern in neuer ARD-Serie, ab Mittwoch, 20.15 Uhr

Digitale Erlöse: "Profil.at" führt eine Paywall ein - Das Digitalabo kostet rund zehn Euro pro Monat und soll sowohl Printgeschichten als auch auch Online-only-Inhalte bieten

Webanalyse: Userinnen und User nutzten derStandard.at im Oktober vier Millionen Stunden - Längste Verweilzeit und mit fast 7,9 Millionen Unique Clients Platz eins unter verlegerischen Newsportalen. Krone.at nicht ausgewiesen

TV-Tagebuch: Babler hat "noch Luft nach oben" bei EU, findet Häupl auf Puls 4 - "Natürlich kann er Kanzler", sagt der Wiener Ex-Bürgermeister. "Wenn man FPÖ nicht in Regierung will", müsse man davon ausgehen

Cyprus Confidential: Hoffmann und Campe stoppt Verkauf von Hubert Seipels Putin-Büchern - Der deutsche Journalist Hubert Seipel soll Zahlungen aus Russland erhalten haben. Nun liegt der Verkauf seiner Bücher auf Eis, der NDR prüft rechtliche Schritte.

Switchlist: The Game", "Drohnen – der ferngesteuerte Krieg", "Trautes Heim – Niemals mein!", "Terra Mater: Wenn die Alpen glühen", "Schweizer Waffen für die Ukraine?", "ORF 1 Spezial: Miete, Kauf und Schulden" - TV-Hinweise für heute Abend.