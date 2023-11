Bürgermeister (Manuel Rubey), Polizeichef (August Schmölzer) und Schmierenjournalist (Robert Stadlober): Männer mit einem Fuß im Faschismus. Einhorn Film

Nach 20 Jahren kommt Josef in sein Heimatstädtchen zurück. Das liegt in einem Fantasieland irgendwo in den Bergen über dem Meer, sieht italienisch aus, ist in den Gepflogenheiten aber sehr österreichisch. Und es verbreitet starke Dürrenmatt-Gesellschaftskritik-Vibes. Denn in Am Ende wird alles sichtbar – der Film basiert auf dem Roman Der Totengräber im Buchsbaum (2014) des Schauspielers August Schmölzer – lasten dunkle Vergangenheit und Gegenwart auf der patriarchal-machistischen Gemeinschaft. Gerade ist ein Bub getötet worden.

Stephan Welan

Am Stammtisch bestimmen der Bürgermeister (Manuel Rubey), der Polizeichef (Schmölzer) und ein Schmierenjournalist (Robert Stadlober) die Geschicke. Josefs (Harald Schrott) Rückkehr sorgt für Unruhe. Will er in ihrer Vergangenheit wühlen, sie in ein "braunes Eck" drängen? Man schreibt die 1960er (super Set und Farbfilter!) und ist sich einig: "Es waren schlimme Zeiten, unsere Väter haben damals ihre Pflicht getan!"

Romanze und Weisheiten

Die Grundintention – die Warnung vor dem Faschismus – ist sehr zaunpfahlig, wiewohl ambitioniert, kommt aber erst im letzten Drittel der 105 Minuten zu spannungsvoller Dichte. Ärgerlicher: Auf einer Handvoll Zeitebenen angelegt, zeichnet der Streifen (Regie: Peter Keglevic) auch die Romanze Josefs mit seiner Lebensliebe Ragusa (Erika Marozsán) nach. Was fürs Herz! Im Krieg Schlimmes erlitten habend, erscheint sie jedoch ziemlich zur Frohnatur verflacht. Vom Faschismus erzählen und alles mit gefühliger Musik (Christian Kolonovits) und Lebensweisheiten à la "Das Wichtigste ist: Schau mit dem Herzen" überschütten? Klappt mäßig. (wurm, 16.11.2023)