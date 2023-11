Konrad Laimer und David Alaba stehen bereit. APA/HELMUT FOHRINGER

Tallinn/Wien – Mit einem vollen Erfolg in Estland sollte Österreichs Fußballnationalmannschaft am Donnerstag (18 Uhr/MEZ, Servus TV) die EM-Qualifikation abschließen und gleichzeitig für den Testspielheuler am Dienstag gegen Deutschland aufwärmen. In Tallinn könnte es unter Umständen auch noch um Platz eins in Gruppe F und damit eine bessere Ausgangsposition für die EM-Auslosung am 2. Dezember in der Elbphilharmonie zu Hamburg gehen. Allerdings müsste da am Sonntag auch Spitzenreiter Belgien mit einem Punkteverlust im Heimspiel gegen Aserbaidschan mitwirken.

Von Spiel zu Spiel

Österreichs Coach Ralf Rangnick verschwendet vor dem Duell zwischen der Nummer 118 und der Nummer 25 der Weltrangliste aber weder an Belgien noch an das kommende Duell mit seinen deutschen Landsleuten viele Gedanken. "Jetzt zählt nur Estland."

Er untermauert seine Feststellung wohl mit der Aufstellung. Kassierte Vorgänger Franco Foda vor vier Jahren in einer ähnlichen Ausgangsposition nach Schonung etlicher Stammkräfte ein 0:1 gegen Lettland, so gibt es diesmal kaum Experimente. "Wir werden sowohl gegen Estland als auch gegen Deutschland versuchen, mit der jeweils bestmöglichen Formation aufzulaufen. Schonen werden wir, wenn überhaupt, nur dann, wenn wir das Gefühl haben, jemand ist noch nicht ausreichend regeneriert", sagte Rangnick, der sich auf Kapitän David Alaba in der Startformation festlegte – der 31-jährige Star von Real Madrid ist, wie zuletzt in der Liga beim 5:1 gegen Valencia bewiesen, wieder fit.

Das letzte Kräftemessen mit den Balten vor knapp acht Monaten in Linz endete mit einem mühevollen 2:1 für Österreich, diesmal soll es eine klarere Angelegenheit werden. "Wir wollen gewinnen und dabei möglichst auch richtig gut spielen", sagte Rangnick. An der Einstellung werde es in der knapp 15.000 Fans fassenden, nach einer Brauerei A. Le Coq benannten Arena nicht scheitern, sagte der 65-Jährige. "Seit ich hier Trainer bin, gab es an der Mentalität der Spieler noch nie etwas zu kritisieren, und das wird auch diesmal so sein." Seine Schützlinge seien gut beraten, mit 100 Prozent zu Werke zu gehen, schließlich diene das Match als weiteres Schaulaufen für die 23 EM-Kaderplätze. "Die Spieler wissen auch, dass es ab jetzt für jeden Einzelnen darum geht, sich für die EM eine gute Ausgangsposition zu verschaffen." (APA, red, 16.11.2023)

Fußball-EM-Qualifikation - Gruppe F, 9. Runde:

Estland - Österreich (Tallinn, A. Le Coq Arena, 18.00 Uhr MEZ/live Servus TV, SR Dabanovic/MNE)

Estland: Hein (Arsenal/25 Länderspiele) - Paskotši (Grasshopper Zürich/22/0 Tore), Peetson (Tallinna FCI Levadia/11/1), Mets (St. Pauli/89/0), Tamm (Plovdivi Botev/55/4), Pikk (Opole Odra/54/1) - Poom (Shamrock Rovers/19/0), Shein (Dordrecht/7/0), Ojamaa (Tallinna FC Flora/63/1) - Anier (Lee Man/90/22)

Ersatz: Igonen (Pazardžiki Hebar/14), Vallner (Tallinna FCI Levadia/2) - Tunjov (Pescara/14/0), Kallaste (Tallinna FC Flora/59/0), Kuusk (Ujpest/28/0), Lilander (Tallinna FC Flora/16/0), Tur (Tallinna FCI Levadia/2/0), Zenjov (Tallinna FC Flora/110/17), Miller (Tallinna FC Flora/29/2), Sinyavskiy (FC Slovacko/30/0), Vaštšuk (Voždovac/13/0), Vetkal (AS Roma/2/0), Jürgens (Ujpest/0/0)

Es fehlen: Vassiljev, Teniste, Sappinen, Soomets, Lukka, Tõugjas (alle verletzt), Käit (gesperrt)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/12) - Posch (Bologna/26/1), Lienhart (Freiburg/17/0), Alaba (Real Madrid/103/15), Wöber (Mönchengladbach/19/0) - Baumgartner (Leipzig/32/10), Seiwald (Leipzig/18/0), X. Schlager (Leipzig/39/3), Sabitzer (Dortmund/75/16) - Gregoritsch (Freiburg/49/12), Arnautovic (Inter Mailand/110/36)

Ersatz: Lawal (LASK/0), Pentz (Bröndby IF/4) - Mwene (Mainz/8/0), Danso (Lens/15/0), Laimer (Bayern München/30/3), Grillitsch (Hoffenheim/40/1), Kainz (Köln/26/1), Sarkaria (Sturm Graz/1/0), Schmid (Werder Bremen/5/0), Seidl (Rapid/1/0), Entrup (Hartberg/0), Kalajdzic (Wolverhampton/17/4)

Fraglich: Danso, Grillitsch, Lienhart (alle angeschlagen)

Es fehlen: Wimmer (Sprunggelenksverletzung), Baidoo (Muskelprobleme)

Weiteres Donnerstag-Spiel: Aserbaidschan - Schweden (18.00 Uhr MEZ)

Letzte Runde am Sonntag (jeweils 18.00 Uhr): Belgien - Aserbaidschan, Schweden - Estland