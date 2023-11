Ein Fünftel der Österreicher outet sich in Umfragen als bekennende Skifahrer. Sie stehen im Schnitt knapp mehr als vier Tage im Jahr auf den Brettln

Wien – Wie steht es um die Zukunft des Skifahrens? Seit der Klimawandel Seilbahnbetreiber ins Schwitzen bringt und rasant gestiegene Preise fürs Pistenvergnügen Familien auf den Winterurlaub verzichten lassen, zieht der Nationalsport der Österreicher Debatten über Sinn und Unsinn hoher Investitionen in weiße Pisten magnetisch an. Noch mehr, da viele Jugendliche mit den Brettln ohnehin nur wenig anzufangen wissen – und sich ältere Semester angesichts zunehmender körperlicher Unpässlichkeiten lieber gefahrlosere Hobbys in der freien Natur suchen.

Wurde Skifahren infolge des Klimawandels und steigender Preise zum Luxus? Getty Images

Nur noch jeder vierte Österreicher über 16 Jahren schnalle sich zumindest einmal im Jahr Skier an, erhob der Marktforscher OGM heuer. Nahezu 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung fahre gar nicht Ski und glaube auch nicht, dass der einstige Breitensport viel Zukunft habe.

Jüngst bremste mit Manova ein weiterer Marktforscher Erwartungen der Branche ein: Weniger Geld, zu hohe Preissteigerungen und vielerorts fehlender Schnee machten Skifahren zum Luxus, ging aus seiner Studie hervor. Diese verwies auf rückläufige Ersteintritte in Skigebiete und Nächtigungen in Bergregionen im vergangenen Winter im Vergleich zu Zeiten vor Corona.

Knapp vor Saisonstart will eine Umfrage des Imas-Instituts im Auftrag des Sportartikelhändlers Intersport bessere Stimmung verbreiten. Demnach sei Skifahren für 81 Prozent der 1350 befragten Österreicher trotz aller Unkenrufe immer noch ein wertvolles Kulturgut. Ein Fünftel oute sich als bekennende Skifahrer. Fünf Prozent gehen gemäß eigenen Angaben regelmäßig Skitouren. Schneeschuhwandern für sich entdeckt hätten sechs Prozent.

Wie viel Zeit widmen die Österreicher dem Skisport? Im Schnitt 4,3 Tage im Jahr, errechnete Imas. Mehr als elf Tage auf die Piste ziehe es 13 Prozent. Jungfamilien gönnten sich mit 6,4 Tagen eine knappe Woche. Skifahren gelernt habe jeder zweite Österreicher von Eltern oder Freunden. In Tirol seien es 73 Prozent der Befragten, in Wien nur 42 Prozent.

Jeder zweite Wiener sah sich dafür auf Skischulen angewiesen. Jeder dritte verdanke das Können auf der Piste Kindergarten und Schulen.

Der Sporthandel, der immer noch auf vollen Lagern sitzt und mitten in einer Marktbereinigung steckt, vertraut auf den stark wachsenden Verleih der Ausrüstung bis hin zu Bekleidung. 35 Prozent der Österreicher machten davon Gebrauch, sagt Intersport-Chef Thorsten Schmitz. Das Verleihgeschäft habe sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. (Verena Kainrath, 16.11.2023)