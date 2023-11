Für Carlos Alcaraz ist noch alles drin in Turin. EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Turin - Wimbledonsieger Carlos Alcaraz hat am Mittwoch bei den ATP Finals in Turin seinen ersten Sieg gefeiert. Zwei Tage nach seiner Dreisatzniederlage gegen Alexander Zverev gewann der Spanier gegen den Russen Andrej Rublew mit 7:5, 6:2. Der 20-Jährige wahrte damit seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Rublew hat hingegen keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

"Das war ein komplett anderes Match und Level von mir. So muss ich spielen, wenn ich bei diesem Turnier eine Chance haben will", zeigte sich Alcaraz glücklich über seine Leistung. Durch den Sieg des Spaniers kann Zverev bereits an (heutigen) Mittwochabend das Halbfinalticket lösen. Gewinnt der Deutsche gegen Daniil Medwedew, hat er den Aufstieg sicher. Ansonsten fällt die Entscheidung am Freitag, wenn Zverev gegen Rublew und Alcaraz gegen Medwedew spielen. (APA, 15.11.2023)