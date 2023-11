Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner (Grüne) hätten schon im Juli einen Chef des FWIT-Rates bestimmen müssen, doch offenbar gelang keine Einigung. APA/ROBERT JAEGER

Die Ankündigungen der Regierung waren bedeutungsschwanger. Der neue Rat werde die Innovationskraft Österreichs befördern, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft unterstützen und dabei helfen, "den Forschungs- und Wissenschaftsstandort langfristig abzusichern." Ob es um die Digitalisierung gehe, die Entwicklung künstlicher Intelligenz oder die Exzellenz heimischer Hochschulen: Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung – kurz FWIT-Rat – werde in all diesen Feldern seine Expertise einbringen.

So sah es auch das FWIT-Rat-Errichtungsgesetz vor, das die türkis-grüne Koalition im Frühjahr im Parlament beschlossen hat. Das neue Beratungsgremium sollte damit den einstigen Wissenschaftsrat sowie den Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) ersetzen und mit geballter Kompetenz "einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung neuer Governance" setzen, wie in den Erläuterungen des Gesetzes zu lesen war.

Dreh- und Angelpunkt des neuen Gremiums sollte die Ratsversammlung mit ihren zwölf fachkundigen Mitgliedern sein. Die Verantwortung für ihre Bestellung wurde auf verschiedene Ministerien aufgeteilt: Sechs Mitglieder sollte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bestimmen, vier Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und eines Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Den Vorsitzenden sollte schließlich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Einvernehmen mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) aussuchen.

Ratsversammlung inexistent

Damit das möglichst schnell passiert, wurde auch gleich eine harte Frist im Gesetz verankert: Spätestens sechs Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes sollten alle Mitglieder bestellt und die Ratsversammlung konstituiert sein. Mitte August hätte der FWIT-Rat also seine Arbeit aufnehmen müssen. Allein: Passiert ist das bis heute nicht. Es gibt keine Mitglieder und auch keine Ratsversammlung. Dass das so ist, bestreiten auf Anfrage weder das Bildungsministerium noch das Klimaministerium oder das Kanzleramt.

Auf Fragen zu den Ursachen für die Nichtexistenz des Gremiums erhielt DER STANDARD von allen drei Regierungsstellen dieselbe – wenig gehaltvolle – Antwort: "Momentan finden diesbezüglich ressortübergreifend intensive Abstimmungen statt. Wir melden uns gerne zurück, nachdem diese abgeschlossen sind."

Dem Vernehmen nach spießt es sich momentan zwischen den Regierungsparteien an der Person des Vorsitzenden, über die man sich nicht einigen kann. Immer wieder ist im Hintergrund der Name des Genetikers Markus Hengstschläger zu hören, er soll der favorisierte Kandidat des Kanzleramts sein. Hengstschläger sagte am Freitag, dass er über die aktuellen Vorgänge nicht informiert sei, er habe seit dem Gesetzesbeschluss schon länger nichts zum FWIT-Rat gehört.

Beim Geld mitreden

Dass der Rat seiner Bestellung harrt, könnte auch finanziell erhebliche Auswirkungen haben. Denn im Nationalstiftungsgesetz ist niedergeschrieben, dass der FWIT-Rat bei der Verwendung von Fördermitteln der Stiftung eingebunden werden muss. Die Nationalstiftung vergibt via Fonds Zukunft Österreich jährlich rund 140 Millionen Euro an Forschungsförderung für wissenschaftliche Projekte – etwa über den Wissenschaftsfonds (FWF) oder die Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Was ohne FWIT-Rat mit diesen Mitteln passieren würde, scheint vorerst unklar.

DER STANDARD wollte das auch bei der Geschäftsführung des FWIT-Rates in Erfahrung bringen. Die beiden Geschäftsführer Nikolaus Possaner und Ludovit Garzik erklärten sich prompt dazu bereit und baten um die Zusendung von Fragen. Nachdem der STANDARD parallel auch bei der Regierung recherchiert hatte, machten die beiden plötzlich einen Rückzieher: Man stehe für Auskünfte doch nicht zur Verfügung.

"International peinlich"

Die Neos-Abgeordnete Martina Künsberg Sarre, die bereits eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema eingebracht hat, sparte am Freitag hingegen nicht mit Kritik an der Koalition. Der FWIT-Rat sollte die Regierung als neutrale Einrichtung in wichtigen Zukunftsfragen beraten, erinnerte sie: "Es ist völlig absurd und international peinlich, dass die beiden Regierungsparteien es nicht schaffen, sich auf geeignete Fachleute zu einigen." Das Ziel, in die Gruppe der bei Innovation führenden Länder aufzusteigen, werde "so sicher nicht erreicht werden, wenn Österreich schon bei den Basics stolpert", sagte Künsberg Sarre. (Theo Anders, 17.11.2023)