Kommt ab der Spielzeit 2024/25 wieder ans Burgtheater zurück: Caroline Peters. APA/EVA MANHART

Es brodelt wieder in der Gerüchteküche. Jeder bevorstehende Direktionswechsel am Burgtheater löst eine im deutschen Sprachraum schwer vergleichbare Neugierde auf die künftige Zusammensetzung des Ensembles aus. Jetzt ist es wieder so weit. Ab der Spielzeit 2024/25 übernimmt der Schweizer Stefan Bachmann, derzeit noch Chef in Köln, das große Haus am Ring. Welche Schauspieler und Schauspielerinnen werden gehen, welche kommen?

Erste prominente Namen brachte vor einer Woche das Magazin News in Umlauf. Demnach sollen zwei wahre Schauspielstars nach Wien zurückkehren, und zwar Joachim Meyerhoff und Stefanie Reinsperger, beide seit einigen Jahren in Berlin beschäftigt. Eine dritte Grande ist im Gespräch: Iffland-Ring-Träger Jens Harzer, der feinnervigste, ganz sicher behutsamste Schauspieler seiner Generation. Seine unverwechselbare Kunst ist dem österreichischen Publikum von Auftritten bei den Salzburger Festspielen (als Tod in "Jedermann", in "Immer noch Sturm" oder in "Penthesilea“) sowie von Gastspielen am Burgtheater bekannt. Aber kommen sie wirklich?

Tücken des Flurfunks

Joachim Meyerhoff möchte sich dazu nicht äußern, denn die Gerüchte seien ihm unbekannt. Auf eine STANDARD-Anfrage hin kann auch der designierte Burgtheaterdirektor konkret nicht Stellung dazu nehmen und verweist auf "Verträge, die nicht unterzeichnet" seien. Ihn freut aber die leidenschaftliche Art, wie sich die mediale Öffentlichkeit im Vorfeld bereits Gedanken über das Schauspielensemble des Nationaltheaters macht.

Der hinausposaunte Flurfunk hat indes seine Tücken. So stellt Bachmann die von News insinuierten Abgänge in Abrede: Norman Hacker und Itay Tiran werden auch in der kommenden Direktion am Haus bleiben. Über eine weitere Schauspielpersönlichkeit darf sich das Publikum freuen, wie Bachmann bestätigt: Caroline Peters, viele Jahre im Burgensemble, vorletzte Buhlschaft in Salzburg und Mord mit Aussicht-Star, kehrt fix nach Wien zurück.

Insgesamt hat Bachmann "behutsame Änderungen" geplant, lediglich 14 oder 15 Schauspielposten seien betroffen, wie er im Frühsommer vorausschickte. Damals hat er mit einem Teil des Ensembles bereits Abmachungen getroffen. Im Oktober folgten nun weitere Gespräche, unter Dach und Fach sei aber noch nicht alles. Dafür seien Vertragsverhandlungen einfach zu sensibel. Meyerhoff und Reinsperger haben ihr österreichisches Publikum nach dem jeweiligen Wechsel nach Berlin jedenfalls nicht ganz vernachlässigt. Ist Reinsperger vor allem durch Kino- und Fernsehproduktionen präsent, so bedient Bestsellerautor Meyerhoff auf Lese- und Gesprächstouren hierzulande weiter seine Fans.

Marcel Heuperman will frei arbeiten

Schon früh in Martin Kušejs Amtszeit hat sich im Ensemble einiges geändert. Zweifellos forderten die Pandemiejahre ihren Tribut, dem Vernehmen nach war aber auch die Stimmung im Haus nicht immer gut, Einjahresverträge sind obendrein keine Seltenheit. Und es scheint nicht für alle opportun zu sein, sich an einen großen Tanker wie das Burgtheater zu binden. Elma Stefania Agustsdottir, Stacyian Jackson, Bless Amada, Franz Pätzold, Mehmet Ateşçi, Bardo Böhlefeld und Max Gindorff hielt es jedenfalls nicht lange.

Ob Sophie von Kessel und Lili Winderlich gehen, Felix Kammerer, Lilith Häßle, Maresi Riegner und Safira Robens bleiben, wie News vermutet, bleibt vorerst Gerücht. Freilich, Bachmann muss für seinem Kölner Tross Platz schaffen, und da wären mit Bruno Cathomas, Anja Laïs oder Katharina Schmalenberg wahre Kapazunder dabei. Einen Platz von den derzeit 69 Burgschauspielern wird jedenfalls Marcel Heuperman frei machen. Der Kušej-Getreue, der auf der Bühne stets die Verausgabung sucht, hat aus eigenem Antrieb gekündigt – und will künftig in Wien frei arbeiten. (Margarete Affenzeller, 16.11.2023)