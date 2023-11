Dicke Luft bei der Nati. EPA/LAURENT GILLIERON

Felcsút - Die Schweiz hat vorerst den letzten Schritt zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verpasst. Die "Nati" lag am Mittwoch im Nachtragspiel gegen Israel lang mit 1:0 voran, kassierte aber in der 88. Minute noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Für die Israelis traf der eingewechselte ehemalige Wolfsberg-Stürmer Shon Weissman, nachdem Ruben Vargas (36.) die Schweizer voran gebracht hatte. Die Eidgenossen liegen als Leader der Gruppe I dennoch klar auf Kurs Richtung EM.

Gespielt wurde in der Puskas Akademia Pancho Arena, einem knapp 4.000 Zuschauer fassenden Stadion im beschaulichen Ort Felcsut. In diesem verbrachte Viktor Orban seine Kindheit, die Arena samt dazugehörigem Erstligisten (Puskas Akademia FC) gilt als Privatprojekt von Ungarns Ministerpräsident.

Anders als vor dem 0:1 im Kosovo am Sonntag erklangen bei der israelischen Hymne vor dem Spiel keine Pfiffe. Eine israelische Fan-Abordnung war im Stadion und leistete hörbar Unterstützung. Die Schweiz, bei denen Granit Xhaka (31) mit seinem 119. Einsatz zum Rekord-Internationalen avancierte, übernahm nach Anpfiff die Kontrolle. Der ehemalige Salzburg-Stürmer Noah Okafor traf die Latte, ehe Vargas (36.) per Kopf anschrieb.

Die Israelis fanden kurz nach der Pause die Chance auf den Ausgleich vor. Anan Khalaili köpfelte völlig unbedrängt nur an die Latte. Salzburgs Oscar Gloukh wurde nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit ebenso wie Altstar Eran Zahavi und Weissman eingewechselt. Die Partie plätscherte dahin, ehe der nun für Granada spielende Weissman einen Patzer der Schweizer ausnutzte.

Die nächste Chance, sich für die EM zu qualifizieren, haben die Schweizer am Samstag im Heimspiel in Basel gegen Kosovo. Dann reicht bereits ein Unentschieden. Rumänien hat als punktegleicher Zweiter ebenfalls gute Karten, müssen aber am Samstag erneut in Felcsut gegen den Dritten Israel bestehen. Die Spiele Israels wurden im Oktober aufgrund des Gaza-Krieges nicht ausgetragen. Deshalb absolviert die Mannschaft nun vier Partien der EM-Quali binnen etwas mehr als einer Woche. (APA, 16.11.2023)