Jakob Pöltl im Duell mit Splash Mountain Brook Lopez. USA TODAY Sports via Reuters Con

Toronto - Für die Toronto Raptors hat es im zweiten Saisonduell mit den Milwaukee Bucks in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. Zwei Wochen nach dem 130:111-Erfolg verloren die Kanadier am Mittwoch (Ortszeit) 112:128. Jakob Pöltl erzielte mit 13 Punkten und elf Rebounds sein 75. Double-Double in der regulären NBA-Saison. Zudem verbuchte er vier Steals, zwei Blocks und einen Assist in 27:10 Einsatzminuten.

Gegen die Washington Wizards hatten die Raptors am Montag einen 23-Punkte-Rückstand kurz nach der Pause noch in einen Sieg verwandelt. Im Duell mit den Bucks handelten sie sich ein Defizit in gleicher Höhe mit 47:70 bereits zur Halbzeit ein. Nach 31 Minuten stand es 60:93. Ein neuerliches Comeback blieb aus.

"In der ersten Hälfte hatten wir defensiv große Probleme", resümierte Pöltl. Vor allem seien Würfe nicht verwandelt worden. "Einmal mehr haben wir uns in ein Spiel zurückgekämpft, aber die Bucks haben insgesamt zu gut getroffen", sagte der Center.

In Abwesenheit von Topstar Giannis Antetokounmpo, der an einer Wadenzerrung laboriert, avancierte Damian Lillard zum besten Scorer aufseiten Milwaukees, Er bilanzierte neben 37 Punkten (24 vor dem Seitenwechsel) auch mit 13 Assists. Bei Toronto war Scottie Barnes mit 29 Zählern der erfolgreichste Werfer.

Am Freitag stehen ein Jubiläum und eine Premiere bei den Raptors an. Pöltl wird gegen die Boston Celtics seinen 500. Einsatz in der regulären Saison der stärksten Basketballliga der Welt absolvieren. Seine Mannschaft bestreitet zudem erstmals ein Spiel, das auch zum neu eingeführten Turnierformat zählt. Die 30 Teams sind vorerst in sechs Gruppen eingeteilt worden, Anfang Dezember wird in einem K.o.-Modus ein Sieger ermittelt. Die Liga erhofft sich, mit dem "In-Season-Tournament" um die NBA-Cup genannte Trophäe die Spannung während der regulären Spielzeit zu erhöhen.

Der kommende Toronto-Gegner Boston lieferte sich im Spitzenspiel der Eastern Conference einen offenen Schlagabtausch mit den Philadelphia 76ers und hatte mit 117:107 das bessere Ende für sich. Sechs Tage zuvor waren die Celtics noch als 103:106-Verlierer vom Feld gegangen. Nunmehr sind sie mit einer 9:2-Bilanz alleiniger Führender im NBA-Osten.

Indes hat die Liga eine Sperre von fünf Spielen über Draymond Green von den Golden State Warriors verhängt. Der 33-Jährige war am Dienstagabend nach einer Rangelei in der Startphase der Partie gegen die Minnesota Timberwolves, bei der er den Franzosen Rudy Gobert in den Schwitzkasten genommen hatte, ebenso wie sein Teamkollege Klay Thompson noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. Auch für Jaden McDaniels vom Gegner endete die Partie beim Stand von 0:0 vorzeitig. Thompson und McDaniels aber auch Gobert erhielten je 25.000 Dollar (23.003 Euro) Geldstrafe. (APA, 16.11.2023)