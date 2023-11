Kata Tóth ist Universitätsassistentin am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. In ihrer Dissertation untersucht sie die Herrschafts- und Besitzverhältnisse in den Süd- und Ostkarpaten vom 15. bis zum 17. Jahrhundert.

Literaturhinweise

Philipp Blom, Die Welt aus den Angeln: Eine Geschichte der Kleinen Eiszeit (München 2017).

Paul Cernovodeanu, Pavel Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul

României (până la 1800) (Bukarest 1993).

Lajos Rácz, Carpathian Basin. The Winner of the Little Ice Age Climate Changes. Long-Term Time-Series Analysis of Grain, Grape and Hay Harvests Between 1500 and 1850. Ekonomska i ekohistorija : Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 16 (2020) (2020) 81–96.

Radu Săgeată, Mihaela Persu, Bianca Mitrică, Nicoleta Damian, Irena Mocanu, Shepherding at Mărginimea Sibiului (Romania); Past, Present and Future. European Review 31, Nr. 1 (2022) (2022) 65–89, doi:10.1017/S1062798722000230.

Martin Stangl, Ulrich Foelsche, Climate History of the Principality of Transylvania during the Maunder Minimum (MM) Years (1645–1715 CE) Reconstructed from German Language Sources. Climate 10, Nr. 66 (2022) (2022) 1–22, doi:10.3390/cli10050066.

Weitere Beiträge im Blog

Wie der Häuserbau im Kosovo mit Arbeitsmigration zusammenhängt

Rückkehr im südöstlichen Europa

Identitätskonflikte in Bessarabien nach dem Ersten Weltkrieg