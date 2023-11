Seit Jahren wird über das Sterben der Würstelstände in Wien gejammert, doch im aktuellen Voting der Community des Restaurantführers "Falstaff" gibt es einen Sieger, der erst im heurigen Jahr eröffnet hat: Der "Wiener Würstelstand" bei der U4-Station Spittelau, ein Ableger des gleichnamigen Stands in der Pfeilgasse in der Josefstadt, erhielt beim Publikumsvoting, bei dem man zwei Wochen lang für seinen Favoriten stimmen konnte, die meisten Stimmen.

Der "Wiener Würstelstand" setzt auf Bioware und ganz besonders auf Bosna, auch vegane Varianten werden angeboten. Der Zweitplatzierte im Voting ist ebenfalls kein Traditionsbetrieb: "Alles Wurscht" am Börseplatz eröffnete 2022 und verkauft neben dem klassischen Würstelangebot auch Trüffelpommes, dazu kann Champagner getrunken werden, mittlerweile gibt von "Alles Wurscht" ebenfalls einen zweiten Stand bei der Wiener Messe.

Neue Angebote und ein gewisser Hipnessfaktor dürften also durchaus erfolgreich sein. Die wichtigste Funktion eines Würstelstands bleibt aber wohl jene, dass man bis spät in die Nacht ein Würstel verzehren kann – ob hip oder nicht, ist um vier Uhr in der Früh relativ egal.

Neben den klassischen Frankfurtern bieten neu eröffnete Stände auch vegane Würstel oder Trüffelpommes an. Getty Images/iStockphoto

Die beliebtesten Würstelstände Wiens 2023

(red, 16.11.2023)