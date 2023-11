Der ORF-Redaktionsausschuss verabschiedet eine Resolution für die Entpolitisierung des ORF. Harald Fidler

Wien – Unabhängige Expertinnen und Experten sollen Änderungen im ORF-Gesetz erarbeiten, fordert der ORF-Redaktionsausschuss in einer Resolution. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) sind Teile des ORF-Gesetzes verfassungswidrig. Eine "Gruppe von unabhängigen Medien-, Rechts- und Wirtschaftsexpertinnen und -experten" soll "eine Grundlage für den Gesetzgeber ausarbeiten".

Konkret geht es um Vorschläge, wie die ORF-Aufsichtsgremien in Zukunft unabhängig und pluralistisch ausgewählt werden sollen. In dieser Gruppe ist nach Vorstellung des Redaktionsrats eine breite zivilgesellschaftliche Einbindung anzustreben: "Zum Beispiel Kommunikationswissenschafter (auch aus anderen EU-Ländern), Medienexpertinnen und -experten der Akademie der Wissenschaften, Expertinnen der Universitäten und Fachhochschulen, des Presseclubs Concordia, unabhängige Medienjuristen, Verfassungsexperten, Vertreterinnen anderer öffentlich-rechtlicher Sender", heißt es in der Aussendung.

Der ORF-Redaktionsausschuss, das sind die Redaktionssprecherinnen und -sprecher aus Radio, TV, Online, Teletext und Landesstudios, hat in seiner Herbsttagung am 15. November einstimmig diese Resolution beschlossen. "Dem Gesetzgeber wurde eine Frist zur Reparatur des ORF-Gesetzes bis zum 31. März 2025 eingeräumt. Doch seit der Veröffentlichung des VfGH-Erkenntnisses am 10. Oktober 2023 ist es sehr still um eine Reform des ORF-Gesetzes geworden", schreibt der Redaktionsrat.

"Von Aufsichtsgremien demokratisch kontrolliert"

Die ORF-Redaktionsvertretung bringt sich selbst ein und präsentiert Reformvorschläge: So müsse "sichergestellt werden, dass der ORF von Aufsichtsgremien demokratisch kontrolliert wird. Die Regierungsparteien dürfen dabei aber nicht automatisch die Mehrheit in den Gremien haben, um die parteipolitische Einflussnahme bei der Bestellung von Managementpositionen im ORF zurückzudrängen", heißt es in der Resolution.

"Unabhängige Expertinnen und Experten sollen in den Stiftungs- und Publikumsrat nominiert werden", fordert der Redaktionsrat. "Es soll nicht nach Parteinähe, sondern nach fachlichen Kriterien besetzt werden. Damit sichergestellt ist, dass sich in den Aufsichtsgremien eine breite Repräsentanz der Gesellschaft wiederfindet, nicht nur die politischen Parteien."

Weiters wünschen sich die ORF-Redakteure "einen transparenten Prozess bei der Besetzung von Stiftungsrat und Publikumsrat: Institutionen, die Mandate besetzen, müssen das in ihrem Bereich öffentlich ausschreiben, Bewerbungen und öffentliche Hearings sollen den Zugang transparent machen. Entscheidungen müssen öffentlich begründet werden."

"Freundeskreise" auflösen

Die "partei-politischen Fraktionen ('Freundeskreise') in Stiftungsrat und Publikumsrat" sollten aufgelöst werden, fordern die Redakteure. Internationale Expertinnen und Experten sollten zusätzlich im ORF-Stiftungsrat vertreten sein. Vertreterinnen und Vertreter etwa der Schweizer SRG oder von deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern könnten die internationale Ausrichtung und Kooperation fördern.

An der Spitze des Stiftungsrats müsse "eine fachlich unbestrittene Expertin oder ein Experte stehen, ohne politische Schlagseite und mit einem hohen Maß an Expertise in Medienfragen", heißt es im Forderungskatalog des ORF-Redaktionsrats. Dieser solle selbst einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Stiftungsrat entsenden können. Das Anhörungsrecht der Länder bei der Besetzung von ORF-Landesdirektionen hält der Redakteursrat für "anachronistisch". Es gehöre abgeschafft. Abstimmungen sollten wieder geheim sein, "um zu verhindern, dass geschlossen einer Parteilinie gefolgt wird".

Der ORF-Redaktionsrat: "Selbstverständlich sind die Parteien zentrale Träger unserer Demokratie. Wenn es aber beim größten Medium des Landes um Kontrolle und Einfluss geht, haben die Parteien einen offensichtlichen Interessenkonflikt. Daher sollen die Aufsichtsgremien des ORF so besetzt werden, dass es bei Entscheidungen in allererster Linie um die Interessen des Publikums und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht und nicht um jene von Parteien."

Und abschließend: "Gerade in Zeiten von Krisen und Unsicherheit ist ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig für die Demokratie und den Zusammenhalt im Land." (red, 16.11.2023)