Nicolas Mahler: "Loderndes Herz für Dichtkunst und Experiment." c: nicolas mahler

Wieder keine "ordentliche" Dichterin, wieder kein "gelernter" Literaturvermittler: die Wiener Schule für Dichtung (sfd) bleibt laut aktueller Aussendung ihrem Prinzip einer "verqueren Direktorenschaft" treu. Auf den Radiomacher und Musiker Fritz Ostermayer (68), der 2012 nach dem Tod des sfd-Initiators und Mitbegründers Christian Ide Hintze die künstlerische Leitung der sfd übernahm und nun in "Teilzeitpension" gehen will, wird Anfang 2024 mit Comic-Autor Nicolas Mahler (Jahrgang 1969) ein weiterer Quereinsteiger in die Kunst des Dichtens folgen.

Mahlers bei Suhrkamp erschienene Literatur-Adaptionen in Comicform — von Musil zu Bernhard, von Kafka zu Joyce — zeugen von einer Liebe zu Klassikern der Moderne, sein Naheverhältnis zu gegenwärtigen literarischen Biotopen weist ihn laut Ostermayer als einen "Kenner aktueller Dichtung" aus. Der Wiener Verlag Luftschacht veröffentlichte mehrere seiner Gedichtbände, seine Bücher sind in 10 Sprachen übersetzt.



"Mahlers Wahl mag 'schräg' erscheinen, doch zur Schrägheit gesellt sich ein loderndes Herz für Dichtkunst und Experiment. Das ist und war entscheidend", so Ostermayer und Harriet Nachtmann, die kaufmännische Leiterin der sfd. Die Staffelübergabe wird 2024 fließend erfolgen.v Kommenden März soll ein neues Programm vorgestellt werden. (red, 16.11.2023)