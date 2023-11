Auflagenkontrollen in Österreich, Deutschland und der Schweiz beglaubigten Vertrieb im deutschsprachigen Raum

Wolfgang Rosams Genussmagazin "Falstaff" ist der erste Medientitel mit einer zertifizierten Dreiländer-Printauflage. Die drei Organisationen für Auflagenkontrolle in Österreich (ÖAK), Deutschland (IVW) und Schweiz (Wemf) haben erstmals ein länderübergreifendes Zertifikat ausgestellt, teilte die ÖAK mit.

Nun mit zertifizierter Dreiländer-Vertriebsauflage: "Falstaff" Falstaff, fid

Die nationalen Organisationen von Deutschland, Österreich und der Schweiz versammeln sich als "D-A-CH Group" unter einem gemeinsamen Logo. Durch die Zusammenarbeit habe man die nationalen Prüfangebote weiterentwickelt und so weit vereinheitlicht, dass zusammengefasste Daten zur Werbeträgerleistung eines Pressetitels bereitgestellt werden könnten.

"Falstaff" verbreitet demnach länderübergreifend 147.564 Exemplare. In Deutschland liegt die verbreitete Auflage der bei 63.016, in Österreich bei 57.532 und in der Schweiz bei 27.016 für die von der ÖAK als Gratismagazin geführten Zeitschrift.

Das Zertifikat gilt für ein Jahr. (red, 16.11.2023)