"No climate justice on occupied land", skandierte die bekannte Aktivistin bei einer Klimademonstration in den Niederlanden. Doch was genau meint sie damit?

Greta Thunberg bei der Klimademo in Amsterdam. Ihr Auftritt wird wohl in Erinnerung bleiben. AP/Peter Dejong

Greta Thunberg nahm am Sonntag bekanntlich an einer Klimademonstration in den Niederlanden teil. Das Brisante dabei: Die 20-Jährige solidarisierte sich erneut mit den Palästinensern. Mit Palästinenserschal um den Hals wiederholte sie einen Satz immer wieder: "No climate justice on occupied land", und spielte damit offenbar auf die von Israel besetzten Gebiete an. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Direkt auf der Bühne gab ein Mann der bekannten Klimaaktivistin bereits Kontra, danach meldete sich unter anderem Volker Beck zu Wort, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Thunberg sei ab sofort hauptberuflich "Israel-Hasserin", erklärte er. So weit, so klar, nur: Was genau meint Thunberg eigentlich mit ihrem Sager?

Frage: Was versteht man grundsätzlich unter "Climate Justice" – Klimagerechtigkeit?

Antwort: Klimagerechtigkeit zeigt die sozialen und ökologischen Probleme, die mit der Klimakrise einhergehen, auf, heißt es in einer Definition der Universität von Kalifornien. Dabei wird auch die Tatsache beleuchtet, dass insbesondere einkommensschwache und marginalisierte Gruppen an den Auswirkungen der Klimakrise leiden, auch wenn sie nicht maßgeblich dafür verantwortlich sind.

Gemeint sind Länder mit niedrigem Einkommen und Minderheiten wie indigene Völker und POC (people of colour), die laut Greenpeace und UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) Klimakatastrophen verhältnismäßig stärker ausgesetzt sind. Die Klimakrise fördert demnach bereits bestehende Ungleichheiten. Das zeigen auch aktuelle Zahlen des UN-Kinderhilfswerks Unicef: Derzeit sind rund zehn Prozent der reichsten Personen für 50 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Klimagerechtigkeit soll also grundsätzlich dafür sorgen, dass alle Perspektiven im Klimaschutz berücksichtigt und Verantwortlichkeiten gerecht aufgeteilt werden, je nachdem wie stark zur Klimakrise beigetragen wird.

Frage: Was soll Greta Thunbergs Aussage vermitteln?

Antwort: Fakt ist: Soziale Gerechtigkeit spielt auch in Klimafragen eine Rolle. Wer sich also um Klimaschutz bemüht, trifft unweigerlich auf politische Anliegen: Wer hat Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Wasser oder Land? Wer hat die Kontrolle darüber? Hier könnte Thunbergs Legitimation für ihren umstrittenen Protest liegen. "Als Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir auf die Stimmen derer hören, die unterdrückt werden und die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Andernfalls kann es keine Klimagerechtigkeit ohne internationale Solidarität geben", fügte sie am Sonntag hinzu.

Frage: Weshalb sind Thunbergs Aussagen problematisch?

Antwort: Die Problematik liegt nun darin, dass Greta Thunberg ihre Prominenz als Gesicht der Klimabewegung verwendet, um den Protest gegen Israel zu befeuern. Einerseits werden dabei Lebensrealitäten von Jüdinnen und Juden weltweit ignoriert – etwa die Tatsache, dass sich antisemitische Straftaten seit den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober um ein Vielfaches erhöht haben. Andererseits wird das Selbstverteidigungsrecht Israels delegitimiert, die Taten der Hamas nur beiläufig verurteilt und Israel in extremen Fällen sogar das Existenzrecht abgesprochen.

Neben Thunberg sprach auf der Klimademonstration beispielsweise auch die propalästinensische Aktivistin Sara Rachdan, die in sozialen Medien mit Holocaust-Verharmlosung und Antisemitismus auffiel. Auf Instagram legitimierte sie den Terror der Hamas als vermeintlichen Widerstand und verglich den israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu mit Adolf Hitler. "Es geht nicht um Hamas, es geht um den palästinensischen Widerstand. Endlich gehen die Palästinenser gegen die Besatzung vor", postete sie auf Instagram.

Frage: Wie hat die Klimabewegung auf Greta Thunbergs Aussagen zum Nahostkrieg reagiert?

Antwort: Greta Thunberg gilt als Gesicht und Initiatorin der weltweiten Klimabewegung Fridays for Future. Eine offizielle Funktion hat sie in der Bewegung allerdings nicht. Sie kann dementsprechend weder abgesetzt noch offiziell zur Verantwortung gezogen werden.

Seit den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober fiel der internationale Account der Bewegung wiederholt mit umstrittenen propalästinensischen Posts und Solidaritätsbekundungen auf. Darin wurde die "westliche Berichterstattung" als "Gehirnwäsche" und "imperialistisch" bezeichnet. Auf die Taten der Hamas als Terrororganisation wurde allerdings kaum Bezug genommen, stattdessen wurden Bilder mit "Stand with Gaza"-Bekundungen veröffentlicht. Auf Instagram antwortete Thunberg nach einer Welle der Kritik: "Es versteht sich von selbst – so dachte ich zumindest –, dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin."

Die Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion schloss sich Thunbergs Aussagen an: Ende Oktober protestierten Mitglieder der Organisation in Den Haag, bezichtigten Israels Premier Netanjahu der Kriegsverbrechen und sprachen von einem israelischen "Apartheidsregime". Bereits 2019 sorgte der Mitbegründer der Organisation, Roger Hallam, mit antisemitischen Aussagen für Empörung: Damals verharmloste er den Holocaust und bezeichnete ihn als "fast normales Ereignis" der Geschichte. Genozide habe es in den vergangenen 500 Jahren immer wieder gegeben, fügte er hinzu.

Nationale Gruppierungen wie Fridays for Future Österreich und Deutschland distanzierten sich jedenfalls rasch von Thunbergs Äußerungen. Luisa Neubauer, Klimaaktivistin aus Deutschland, stellte erst kürzlich im ZDF erneut klar, dass Thunberg die Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland nicht repräsentiere. Auch Lena Schilling von Fridays for Future Österreich betonte diese Woche, die österreichische Klimabewegung stehe ganz klar gegen Antisemitismus. Thunberg sieht sich jedenfalls mit Kritik innerhalb und außerhalb der eigenen Reihen konfrontiert. Offen bleibt, welchen Schaden die Klimabewegung durch ihre Äußerungen davontragen wird. (Vanessa Steiner, 17.11.2023)