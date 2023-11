Siegmund Gruber (r.) ist ab sofort CEO beim LASK. APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER

Linz - Fußball-Bundesligist LASK hat auf seiner Generalversammlung eine Neuaufstellung seiner Führungsspitze beschlossen. Der bisherige Vereinspräsident Siegmund Gruber wechselt in die Geschäftsführung der Linzer und wird Chief Executive Officer (CEO), Christoph Königslehner steigt vom Vizepräsidenten zum Präsidenten auf. Die Geschäftsführung komplettieren wie bisher Finanzchef Hans-Jürgen Jandrasits und Sportchef Radovan Vujanovic.

"Der LASK ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Uns war deshalb schon länger bewusst, dass wir uns breiter aufstellen müssen", begründete Gruber den Schritt. Der Tabellendritte der Bundesliga präsentierte auf der Generalversammlung zudem einen Rekordumsatz der Saison 2022/23 in Höhe von 26,5 Millionen Euro. Das negative Ergebnis von 3,7 Mio. Euro, der erste Abgang seit acht Jahren, ist auf die etwas verspätete Fertigstellung der Raiffeisen Arena im Februar zurückzuführen. Der LASK verfügt aber immer noch über ein positives Eigenkapital in Höhe von 30,4 Mio. Euro, gab der Club bekannt. (APA, 16.11.2023)