Die Ente mit dem Zwicker wird heuer 76 Jahre alt – ihre Lieblingsbeschäftigung hat mittlerweile Akteure auf sozialen Medien zur Nachahmung inspiriert. dpa-Zentralbild / Britta Pedersen

Wien – Dass man ein alter, weißer Mann geworden ist, erkennt man daran, dass man die jungen Menschen nicht mehr versteht. Wie im Fall des 18 Jahre alten Herrn A., der mit einer Anklage wegen Geldfälschung vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Alexandra Skrdla erscheinen muss. 310 Stück nachgemachter Euro-Banknoten im Nominalwert von 8.290 Euro soll der unbescholtene Angestellte mit rund 1.500 Euro Monatseinkommen Ende Juni in China bestellt haben. Um 17 Euro.

"Warum?", will Vorsitzende Skrdla vom Angeklagten wissen. "Ich wollte mir nur einen kleinen Spaß erlauben mit meinen jüngeren Geschwistern", erklärt ihr der Syrer. Konkret wollte er im Beisein der Sechsjährigen die falschen Geldscheine durch die Luft wirbeln lassen. "Warum?", stellt sich die Vorsitzende unwissend. "Ist das ein Gag, den man woanders auch sieht?"

Und hier kommt der Altersunterschied ins Spiel: A. verwendet nämlich nicht das naheliegende Bild von Dagobert Duck, der sich bei seinem erquickenden täglichen Bad im Geldspeicher seine hart und extrem ehrlich verdienten Taler und Scheine auf den Kopf prasseln lässt. Sondern sagt: "Das sieht man auf Social Media. Instagram, Tiktok und so." Auch Skrdla kennt aus ihrem Berufsalltag diese Beiträge, in denen junge Menschen beträchtlichen Reichtum vorgaukeln, indem sie einen Geldscheinsturm filmen.

Zur Bespaßung der jungen Verwandten kam der Angeklagte aber nicht. Denn der Zoll öffnete das kleine Paket nach dessen Ankunft in Österreich und alarmierte die Polizei. Als ein Abteilungsinspektor des Bundeskriminalamtes ihn befragte, erzählte der Angeklagte ihm dieselbe Geschichte wie nun vor Gericht: Er habe sich mit seinen Brüdern einen "kleinen Spaß" erlauben wollen, deshalb habe er die Bestellung getätigt. Einen Vorsatz, die Blüten in Umlauf zu bringen, bestreitet er und bekennt sich daher nicht schuldig.

"Was hätten sich Ihre Brüder gedacht, wenn sie die Scheine herumgeworfen hätten?", lässt die Vorsitzende nicht locker. "Sie hätten gelacht und wären glücklich gewesen", ist der Teenager überzeugt. "Und was hätten Sie danach damit gemacht?", interessiert sich Skrdla. "Nichts. Daheim gelassen", beteuert der Angeklagte. "Aber warum haben Sie es überhaupt bestellt?", versteht es die Vorsitzende immer noch nicht. "Aus Spaß", lautet die Antwort. "Aus Spaß etwas zu bestellen, wenn ich es nicht brauche, mache ich, wenn ich zu viel Geld habe", gibt Skrdla Einblicke in ihr Einkaufsverhalten. "Haben Sie zu viel Geld?" – "So viel sind 17 Euro ja nicht." – "Trotzdem, 17 Euro sind 17 Euro", macht die Vorsitzende klar, dass sie den Betrag anders investieren würde.

Aufgebrachte Verfahrensbeteiligte

Obwohl der Sachverhalt recht klar erscheint, wird die Verhandlung dann zusehends hitziger. A.s Verfahrenshelfer Tibor Gálffy, der in seinem Eröffnungsplädoyer eingesteht, dass Strafrecht nicht zu seinen Spezialdisziplinen gehört, schafft es bei der Einvernahme der beiden Zeugen, sowohl Vorsitzende Skrdla als auch Staatsanwältin Julia Johnson ziemlich gegen sich aufzubringen. Der Anwalt hat nämlich die Aussagen sowohl des aktführenden als auch des einvernehmenden Polizeibeamten beantragt und will sie nach US-Art ins Kreuzverhör nehmen.

Zum Unmut Skrdlas stellt er dabei aber den Inspektoren Fragen, die entweder bereits beantwortet wurden, für die sie nicht zuständig sind oder die der freien Beweiswürdigung durch den Senat unterliegen. So versucht Gálffy herauszuarbeiten, ob jede vom Zoll geöffnete Sendung mit unechten Geldscheinen zu einer Anzeigen führe. "Ja", bestätigt der erste Zeuge. Der Anwalt zielt aber in eine bestimmte Richtung: Er insinuiert in diesem Fall rassistische Motive der Exekutive. "Ist der Umstand, dass mein Mandant einen ausländischen Namen hat ...", will er auch vom zweiten Polizisten, der A. einvernommen hat, wissen, ob die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft andere als rechtliche Hintergründe hat.

Bevor er seine Frage aber fertig formulieren kann, unterbricht Skrdla ihn: "Der Zeuge braucht die Frage nicht zu beantworten, er hat Ihren Mandanten nur einvernommen und die Anzeige nicht gelegt." Gálffy protestiert, dass seine Frage nicht zugelassen wird, die Vorsitzende kontert: "Wollen Sie jetzt wirklich einen Senatsbeschluss darüber?", will sie wissen. "Ich kenne die Praxis im Strafrecht nicht", rudert der Anwalt zurück. "Dann sollten Sie es vielleicht jemandem überlassen, der sie kennt", merkt Skrdla an.

Lautstarke Wortwechsel

Das Argument der Herkunft des Angeklagten kommt noch ein zweites Mal. Denn in der Einvernahme des Beschuldigten hat der zweite Zeuge den 18-Jährigen darauf hingewiesen, dass seine Verantwortung nicht sehr glaubwürdig sei. "Warum?", will der Anwalt vom Polizisten wissen. "Er hat genau dasselbe erzählt wie heute und sich nicht widersprochen. Wieso kommen Sie dazu, das als nicht glaubwürdig zu bewerten?", will er wissen.

Darauf platzt auch Anklägerin Johnson der Kragen: "Den Sachverhalt hat sich ja auch die Staatsanwaltschaft Wien angesehen. Wollen Sie jetzt sagen, dass die Staatsanwaltschaft auch voreingenommen ist, weil sie eine Anklageschrift eingebracht hat?", zürnt sie. Auch Skrdla wirft lautstark ein, dass die Frage der Glaubwürdigkeit eine Frage für das Gericht sei, und verrät aus ihrem beruflichen Alltag, dass es derartige Anklagen immer wieder gebe, unabhängig von Namen oder Staatsbürgerschaft der Besteller.

Die Aufregung ist insofern nicht ganz verständlich, da das Urteil wenig überraschend ausfällt. Die Vorsitzende, die Schöffin und der Schöffe benötigen für ihre Beratung nur wenige Minuten, ehe Skrdla einen Freispruch verkündet. "Grundsätzlich: Alles, was geeignet ist, als Falschgeld angesehen zu werden, ist ein Problem", begründet die Vorsitzende. "Allerdings: Die Frage ist, was will man damit tun? Sie verantworten sich damit, Sie wollten Ihre Brüder unterhalten, und wir haben nichts, das wir dagegenhalten können, da Sie die Scheine ja gar nicht bekommen haben. Wir können also nicht feststellen, ob Sie das Geld in Verkehr bringen wollten, daher sind Sie im Zweifel freizusprechen."

Da auch die Staatsanwältin die Entscheidung akzeptiert, ist der Freispruch rechtskräftig. Der Anwalt bittet am Ende noch um eine Protokollsabschrift – die allerdings bei rechtskräftigen Freisprüchen nicht vorgesehen ist, wie Skrdla ihm erklärt. "Sie bekommen einen PUV", kündigt sie an. "Was?", ist Gálffy verwirrt. Es handelt sich aber nicht um ein – phonetisch – moralisch zweifelhaftes Angebot zur Selbstständigkeit, sondern um den sogenannten Protokolls- und Urteilsvermerk, eine Kurzzusammenfassung des Sachverhalts und der Begründung, womit der Anwalt zufrieden ist. (Michael Möseneder, 16.11.2023)