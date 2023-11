Wer sich als Content Creator nicht an die neuen Richtlinien hält, dem kann schlimmstenfalls der Rauswurf aus dem Partnerprogramm drohen. Reuters/Ruvic

Youtube rüstet sich zunehmend für einen Alltag mit Inhalten, an denen KI-Tools beteiligt waren. Konkret stellte die Videoplattform in einem aktuellen Blogpost ihren Ansatz zur Verwaltung von KI-generierten Inhalten vor und hat eine Reihe neuer Richtlinien und Tools angekündigt, die nächstes Jahr in Kraft treten werden. Dieser Schritt ist als Reaktion auf die besonderen Herausforderungen zu verstehen, die KI in Bezug auf die potenzielle Irreführung von Zuschauerinnen und Zuschauern mit sich bringt.

Eine der wichtigsten Änderungen ist die Verpflichtung für Urheber, die Nutzung von KI-Tools offenzulegen. Entscheidend ist diese Offenlegung insbesondere für Inhalte, die mit realen Ereignissen verwechselt werden könnten oder Menschen zeigen, die Dinge sagen oder tun, die sie nicht gesagt oder getan haben.

Content Creators, die diese Offenlegungsanforderungen nicht erfüllen, müssen mit klaren Konsequenzen rechnen, die über die bloße Entfernung von Inhalten hinausgehen und bis zum Rauswurf aus dem Youtube-Partnerprogramm reichen können. YouTube betont die Einhaltung dieser neuen Regeln, insbesondere um die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern.

"Besonders wichtig ist dies in Fällen, in denen der Inhalt sensible Themen wie Wahlen, laufende Konflikte und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder öffentliche Amtsträger behandelt", heißt es im Blogpost von Jennifer Flannery O'Connor und Emily Moxley, zwei Führungskräften bei Youtube im Produktmanagement.

Um die Betrachter zu informieren, wird die Plattform diese Videos kennzeichnen – der Schwerpunkt liegt dabei auf Videos zu genannter Thematik. Diese Kennzeichnungen werden vor allem im Videoplayer sichtbar sein, um sicherzustellen, dass die Zuschauer wissen, dass der Inhalt verändert wurde.

Mit KI-Tools gegen KI-Verstöße

Youtube will selbst KI-Tools einsetzen, um Inhalte, die gegen die Richtlinien verstoßen, effizienter zu erkennen und zu entfernen. Diese Technologie hat sich nach Angaben der Plattform als besonders nützlich erwiesen, um neue Arten von Verstößen zu erkennen, die das Unternehmen als "neuartige Formen des Missbrauchs" bezeichnet.

Darüber hinaus aktualisiert Youtube seine Verfahren für Datenschutzbeschwerden. Diese Aktualisierung wird es Einzelpersonen ermöglichen, die Entfernung von KI-generierten Videos zu beantragen, die das Gesicht oder die Stimme einer Person realistisch wiedergeben. Auch Partner aus der Musikindustrie, insbesondere Plattenlabels, werden die Möglichkeit haben, die Entfernung von KI-generierter Musik zu verlangen, die die Stimme eines singenden oder rappenden Künstlers nachahmt. (bbr, 16.11.2023)