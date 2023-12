Während es schon seit Jahrzehnten in bestimmten medizinischen Fachbereichen schwierig ist, einen zeitnahen Termin zu bekommen, hat sich das in der jüngeren Vergangenheit auf so ziemlich alle Fachbereiche ausgeweitet. Natürlich abhängig von Angebot und Nachfrage, also auch vom Standort, an dem man lebt, kann die Zeitspanne zwischen der Vereinbarung und dem tatsächlichen Termin beträchtlich sein.

Wie lange warten Sie durchschnittlich auf einen Termin bei Fachärztinnen und -ärzten? imago images/Steinach

Dass es vor allem bei niedergelassenen Medizinerinnen und Medizinern mit Kassenvertrag zu langen Wartezeiten kommt, mag kaum verwundern, sinkt der Anteil der besetzten Kassenstellen doch seit Jahren, während die Bevölkerung stetig wächst. Mit Stand vom 1. Jänner 2023 sind außerdem von den 13.488 Fachärzten und Fachärztinnen im niedergelassenen Bereich bereits 9.397 (70 Prozent) als "Bezahlmediziner" tätig gewesen. Somit bleibt vielen Menschen das Ausweichen auf Wahlärztinnen und Wahlärzte nicht erspart und wird immer häufiger zur teuren Notwendigkeit. Doch auch hier machen einige mittlerweile die Erfahrung, dass ein schneller Termin nicht so leicht zu haben ist.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Wie sind die durchschnittlichen Wartezeiten bei Ihren Fachärztinnen und Fachärzten? Hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Wie gehen Sie damit um? Weichen Sie stattdessen auf Wahlarzt- oder Wahlärztinnenpraxen aus? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 7.12.2023)