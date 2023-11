Was bekommt man im Internetzeitalter, wenn Vereinsamung, Individualisierung und das Versprechen schneller Selbstoptimierung aufeinandertreffen? Genau! Man bekommt eine digitale Sekte, die ihre Anhängerinnen finanziell und emotional ausbeutet und in letzter Konsequenz zu irreversiblen medizinischen Eingriffen ermuntert. Diese unfassbare Geschichte erzählt die dreiteilige Netflix-Dokuserie "Escaping Twin Flames".

Die Erzählung von der Dualseele

Das Youtuber-Paar Jeff und Shaleia Divine hat im Jahr 2017 ein Onlinebusiness entwickelt, das zeitgenössischer nicht sein könnte. Sie versprechen zahlenden Kunden und Kundinnen, dass sie in ihren Onlinekursen und Seminaren lernen können, wie sie ihre "Dualseele" – auf Englisch "Twin Flame" – finden, behalten oder wiedererobern können. Das Konzept ist so alt wie die romantische Liebe: Für jeden Menschen gibt es die eine oder den einen, man trifft sich, verliebt sich, wird zusammen alt, bis der Tod uns scheidet … Damit das auch sicher klappt, muss man lernen, sich selbst zu lieben, muss an den Beziehungen arbeiten. Auch das ist nicht neu und füllt seit Jahrzehnten Ratgeberbücher und Spalten in Frauen- und Lifestyle-Zeitschriften.

Das von den Divines angebotene Konzept geht aber ein Stückchen weiter: Sie bestimmen, wer in der Onlinegemeinschaft ein Paar wird und bleiben muss, um jeden Preis. Die Vorzeigepaare steigen in das Unternehmen ein, und es entwickelt sich langsam ein Pyramidensystem aus kostspieligen Seminaren, Coaching- und Beratungsmeetings, an denen natürlich nur das Gründerpaar verdient.

Sektoide Züge nimmt die Gemeinschaft an, als "Twin Flames" sukzessive die Mitglieder von ihren Familien isoliert und ihren Alltag bis hin zur Nahrungsaufnahme bestimmt. Durch die Macht berauscht, agiert Jeff Divine immer mehr als Prediger und weniger als Liebescoach. Bis es irgendwann zur Erleuchtung kommt. Natürlich in Form einer Audiodatei, Steintafeln haben im digitalen Zeitalter ausgedient.

Erleuchtung im Download-Ordner

Was sich nach einem Plot für eine schlechte Komödie, die auf plumpe Weise das digitale Zeitalter kritisiert, anhört, ist bittere und gut dokumentierte Realität. Aufgrund der peniblen Aufzeichnungen und der Archivierung aller digitalen Inhalte der "Twin Flames"-Community veröffentlichte das US-Onlinemagazin "Vice" im Jahr 2020 eine Enthüllungsgeschichte über die digitale Sekte. Auf dieser Recherche basiert die Netflix-Serie, die zum Schluss auf eine besonders bizarre Entwicklung innerhalb der "Twin Flames" eingeht. Als Jeff Divine vor dem Problem steht, dass die Gemeinschaft überproportional viele Frauen hat, Homosexualität aber in seiner Lehre über "das göttlich Weibliche und göttlich Männliche" keine Platz hat, verkauft er seinen Anhängerinnen eine besonders grausame und fatale Idee. (Olivera Stajić, 22.11.2023)