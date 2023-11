Der burgenländische Landeshauptmann wird nächste Woche für eine weitere Operation am Kehlkopf nach Leipzig fahren

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss wieder am Kehlkopf operiert werden. Er merkt, dass "die Luft dünner wird". APA/ROBERT JAEGER

Am Ende seiner Budgetrede für das Land Burgenland erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dem Landtag, dass er abermals am Kehlkopf operiert werden muss. "Manche haben es vielleicht in den vergangenen Tagen gemerkt, ich merke es schon länger", sagte er. "Ich muss wieder nach Leipzig reisen und mich einer Operation zur Sanierung des Kehlkopfes unterziehen." Die Operation habe weniger mit der Stimmbildung zu tun, er merke nur, "dass die Luft dünner wird".

Zweieinhalb Wochen Absenz

Doskozil sagt, die Operation sei für ihn schon Routine, wenn die ganze Situation auch eine unangenehme sei. Er erwartet, dass er zwei bis zweieinhalb Wochen abwesend sein wird. Danach wird er erst seine Bürotätigkeit aufnehmen, um bald darauf auch wieder öffentliche Termine wahrzunehmen. (Guido Gluschitsch, 16.11.2023)