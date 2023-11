Als Geschäftsmann, legal oder illegal, wird man in "GTA 6" mit Sicherheit durchstarten können. Rockstar

Eine Milliarde Dollar Umsatz erzielte "GTA 5" im Jahr 2013 – in den ersten drei Tagen nach seiner Veröffentlichung. Bis jetzt konnte sich das Spiel 180 Millionen Mal verkaufen und liegt damit hinter "Minecraft" in der ewigen Videospieleliste auf Platz zwei. Es gibt wenige audiovisuelle Unterhaltungsprodukte, die in dieser Zeitspanne auch nur annähernd an dieses popkulturelle Phänomen hätten anschließen können. Rund zehn Jahre "GTA Online" haben gezeigt, wie erfolgreich Videospiele über einen langen Zeitraum sein können, vor allem kommerziell.

Seit im Februar 2022 Entwickler Rockstar offiziell einen Nachfolger ankündigte und ein halbes Jahr später unzählige Videos und Informationen geleakt wurden, warten Fans auf ein offizielles Statement, wann die Fortsetzung endlich erscheinen könnte. Anfang Dezember soll das Geheimnis gelüftet werden, wie der Chef von Rockstar, Dan Hauser, kürzlich in einem Pressestatement verriet. Die Spekulationen, was im neuesten "Grand Theft Auto"-Teil enthalten sein könnte, gehen seitdem noch höher als im letzten Jahr.

Vice City

"Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten 'Grand Theft Auto' veröffentlichen werden", erklärte Houser in der Aussendung des Unternehmens: "Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erlebnisse mit euch teilen können." Es ist davon auszugehen, dass das Spiel 2024 erscheinen wird. Den Titel "GTA 6" bestätigte Houser in seinem Statement nicht, allgemein firmiert das Spiel aber bis zur Enthüllung seines Namens unter dieser Bezeichnung, da es der sechste "Hauptteil" der Serie sein wird.

Einiges ist dank der Leaks bereits bekannt. So wird das Setting wohl Vice City sein, war doch in einem Leak eine U-Bahn-Station zu sehen, die sich Vice City Metro nannte. Auch Locations wie der Malibu Club oder das Ocean View Hotel kamen Kennern aus "GTA: Vice City" bekannt vor. Im Gegensatz zum gleichnamigen Spiel von 2002 ist das Setting diesmal aber offenbar nicht in den 1980er-Jahren angesiedelt, sondern in der Gegenwart.

Die an die US-Stadt Miami angelehnte Stadt soll allerdings nicht der einzige Spot sein, den man als Spieler wird besuchen können. Voraussichtlich finden sich auch die Everglades und die Florida Keys im Spiel. Auch über einen Abschnitt in Südamerika wurde gemunkelt. Es wäre sehr verwunderlich, wäre "GTA 6" nicht jener Teil der Serie, der mit der größten Karte aufwartet.

Was wir uns wünschen

Der Autor dieser Zeilen hat immerhin über 1.000 Stunden in "GTA Online" verbracht und "GTA 5" zweimal durchgespielt. Da man davon ausgehen kann, dass auch beim Nachfolger neben einer tagespolitischen Story ein Online-Modus enthalten sein wird, sind die Wünsche tatsächlich mannigfaltig.

Zunächst einmal gehört die Steuerung komplett überarbeitet. Wie man in "GTA Online" teilweise Menüs aufrufen musste, war schon hart an der Schmerzgrenze. Auch in späteren Updates wurde hier nie etwas nachhaltig verändert. Hoffentlich hat Rockstar hier ganz viele Ideen, wie man moderner an die Sache herangehen kann.

Nach den Leaks wurden in der Community auch Rufe nach NPCs mit mehr Tiefgang laut. Zwar reagieren Leute schon sehr gut auf das Ziehen von Waffen oder andere aggressive Vorgehensweisen, aber dank KI sollte sich doch schnell die eine oder andere Hintergrundgeschichte für regelmäßig besuchte Händler oder andere Figuren im Spiel schreiben lassen. Auch ein sich besser anfühlender First-Person-Modus wird schon lange verlangt, steuert sich der aktuelle doch viel zu ähnlich der Third-Person-Sicht und keinesfalls wie moderne Spiele in dieser Perspektive.

Seitdem die Protagonisten auch schwimmen können, wäre auch ein Update der Ozeane wünschenswert. Mehr Flora und Fauna, um mehr entdecken zu können. Die an echte Autos angelehnten Modelle wären natürlich noch cooler, würden sie reale Markennamen tragen, aber davon ist wohl nicht auszugehen. Viel wahrscheinlicher ist nach den Leaks ein weiblicher Protagonist, was überraschenderweise tatsächlich eine Premiere in der langjährigen Serie wäre.

Auch der Blick auf den kleinen Bruder des Studios, "Red Dead Redemption", lohnt sich. Dort wurde man beispielsweise schon von Hunden verfolgt, NPCs tauchten gelegentlich öfter im Spiel auf, außer man hatte sie unvorsichtigerweise mit einer Kugel aus dem Spiel entfernt. Generell war die Welt des zweiten Western-Epos optisch eindrucksvoller und konnte in der Steppe mit mehr Überraschungen punkten, etwa Kämpfen zwischen Tieren. Das Spiel ist auch ein paar Jahre nach "GTA 5" erschienen, weshalb solche Verbesserungen voraussichtlich im Nachfolger berücksichtigt werden.

Keine Sorgen muss man sich wohl um diverse Businesses machen, die es ja auch schon im Vorgänger und im Online-Teil des Spiels ausreichend gab. Eventuell werden noch Geschäfte entworfen, die man auch als Gruppe bestreiten kann, oder auch gemeinsame Basen, die man als "Clan" oder "Kartell" bewirtschaften kann.

Kein Wunschkonzert

Nun ist der Publisher hinter "GTA" eine Firma namens Take Two, die auch sehr ergebnisorientiert denkt. Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO, ließ vor wenigen Tagen wissen, dass Spiele nach ihrem Umfang bezahlt werden sollten. Mehr Umfang müsse ein teureres Spiel nach sich ziehen, so Zelnick. Damit würde ein sehr umfangreiches Spiel wie "GTA 6" mit einem möglichen inkludierten Online-Modus sehr viele Stunden Spiel mit sich bringen, was offenbar der Spielerschaft mehr Geld wert sein sollte. "Das heißt nicht unbedingt, dass die Industrie diese Preissetzungsmacht hat oder haben will. Trotzdem, wir bieten eine riesige Menge an Wert", sagte Zelnick.

Man muss also abwarten, was sich bis zum möglichen Release von "GTA 6" noch alles in der Branche tut. Dieses Jahr war von zahlreichen Hits, aber auch Entlassungen in der Branche geprägt. Anfang Dezember soll also mehr über "GTA 6" verraten werden. Möglicherweise auf den Game Awards am 7. Dezember, wo die Spiele des Jahres gekürt werden und auch diverse Ankündigungen für 2024 erwartet werden. "GTA" könnte sich natürlich erlauben, völlig unabhängig von solchen Events den Trailer zu releasen, aber es scheint dennoch wahrscheinlich, dort den vielleicht größten Blockbuster der kommenden Jahre erstmals offiziell zu präsentieren. (aam, 18.11.2023)