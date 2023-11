In den meisten Unternehmen werden öffentlich zugängliche KI-Tools genutzt, wie etwa Deepl oder Chatgpt. Getty Images

Sie gilt für viele als die Zukunftshoffnung für den Erfolg von Unternehmen: Künstliche Intelligenz (KI) soll für schnellere Prozesse sorgen, eintönige Aufgaben übernehmen, den Papierkram erledigen. Aber ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht: Die technologische Lösung darf nicht gegen Datenschutz verstoßen, muss sicher sein, darf nicht diskriminieren, wenn sie Entscheidungen trifft, die Menschen betreffen. All die Vorkehrungen und Entscheidungen, die anstehen, bevor KI in Unternehmen einziehen kann, führen häufig noch zu Zurückhaltung, auch in Österreich.

Zu dem Ergebnis kam eine Studie, in Auftrag gegeben von dem IT-Dienstleister Tietoevry Austria gemeinsam mit den Tech-Unternehmen SAP und Microsoft. Ihr Ziel war zu erfahren, wie heimische Führungskräfte in Wirtschaft und Industrie über den Einsatz von KI-Tools für interne Prozesse denken und wie sie diese in Zukunft nutzen wollen. Befragt wurden dafür 100 Führungspersonen auf C-Level oder in der Bereichsleitung in 100 Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden. Die Interviewten kamen aus den Branchen Automobilindustrie, Produktion oder Logistik.

80 Prozent der Unternehmen haben noch keine KI-Tools implementiert, und 50 Prozent haben keine unmittelbaren Pläne, ein KI-Projekt zu initiieren. Die andere Hälfte antwortete, erste KI-Lösungen in ein bis zwei Jahren einsetzen zu wollen. In einem Großteil der Unternehmen (85 Prozent) gibt es außerdem keine für die Technologie verantwortliche Person.

Wissenshürden

Auf Führungsebene ist bei einem kleinen Teil der Unternehmen künstliche Intelligenz bereits ein Thema, 15 Prozent der Führungspersonen gaben an, die Technologie bereits als strategisches Managementthema etabliert zu haben. Ein Fünftel hat außerdem bereits KI-Anwendungen eingeführt. Die Hemmnisse kamen vor allem aus Bedenken wegen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Jeder und jedem Fünften mangelt es außerdem an technischem Fachwissen im Unternehmen sowie an der Verfügbarkeit der Daten, die für eine KI wichtig sind.

Allerdings werden öffentlich zugängliche, bereits weitverbreitete KI-Systeme trotzdem genutzt: Ein Viertel gab an, den KI-Chatbot ChatGPT regelmäßig in der Arbeit zu nutzen, und 16 Prozent übersetzen Texte mit dem Übersetzungstool Deepl. Durch die Nutzung der öffentlichen Tools steige zwar das Verständnis dafür, was KI eigentlich ist, aber es würden sich auch Sicherheitsrisiken ergeben, sagte dazu Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria, in einer Pressekonferenz zu der Studie.

Unterschiedlich nutzen

Jene 20 Prozent, die KI-Lösungen bereits implementierten, nutzen diese hauptsächlich für Aufgaben in der IT oder der Administration. Größere Unternehmen gaben an, KI für die Forschung und Entwicklung zu nutzen, mittelgroße Firmen eher für Marketing sowie Fertigung und Produktion. Als Gründe für die technologischen Lösungen gaben sie an, ihre Geschäftsprozesse optimieren zu wollen oder automatisierter mit Kunden kommunizieren zu können. Außerdem sei für manche KI in der Betrugserkennung und Qualitätskontrolle von Vorteil.

Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, nannte im Zuge der Studienvorstellung noch einige Vorteile von KI aus dem eigenen Unternehmen. In der Softwareentwicklung etwa würden die Mitarbeitenden entlastet: 60 Prozent der Codes bei Microsoft würden von einer KI geschrieben. Dokumente und Handbücher könnten bereits mit Sprachsteuerung durchsucht werden. Für SAP hingegen nannte General Managerin für Österreich, Christina Wilfinger, als Beispiel den KI-Assistenten, der in deren Cloudprodukte integriert ist. Dieser würde Daten durchsuchen und sie für den Menschen schnell zusammenfassen und kontextualisieren.

Viel Vorbereitung

Trotz der seit ChatGPT größeren Präsenz ist künstliche Intelligenz in vielen Firmen aber kaum ein Thema. Meist mangelt es auch noch an Workshops, Schulungen und Vorbereitungskursen für die Belegschaft. Wichtig seien auch die ethisch korrekte Nutzung und das Verständnis gegenüber KI.

Eine künstlicher Intelligenz ist immer nur so gut, wie sie konzipiert ist und welche Daten sie verwendet. Im Europäischen Parlament – das bereits mit einem Gesetz KI regulieren will – wird immer wieder über ethische KI diskutiert. Daten wie auch Design können bei einer Anwendung etwa absichtlich oder unabsichtlich verzerrt werden, schreibt das Parlament online. So würden wichtige Faktoren einer Problemstellung eventuell nicht in den Algorithmus der KI eingebettet oder Verzerrungen widergespiegelt. Werde KI außerdem nicht ordnungsgemäß genutzt, könnte sie etwa bei Jobeinstellungen oder Kreditvergaben zu Entscheidungen führen, die diskriminierend bezüglich ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder Alter sind. (mera, 16.11.2023)