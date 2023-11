Kaum jemand genießt als Erzähler von Naturdokumentationen einen so legendären Ruf wie David Attenborough. Der 97-Jährige, der mit voller Ansprache eigentlich Sir David Frederick Attenborough heißt, drehte im Laufe seiner langen Karriere unzählige Filme für die BBC und brachte dem Publikum insbesondere in der Reihe "Planet Earth" zahlreiche Tiere, Menschen, Orte und Naturschauspiele näher. Dazu setzt er sich auch stark für den Umwelt- und Klimaschutz ein.

Sein Markenzeichen ist dabei seine markante Stimme und sein prägnanter Erzählstil. Abseits eines kurzen Comebacks für die Dokumentation "Ein Planet vor unserer Zeit", die 2022 auf Apple TV+ debütierte, ist er aber nicht mehr in Film- und Fernsehproduktionen zu hören. Fans helfen sich nun aber selbst dank KI-Modellen, die von den vielen Aufnahmen lernen, Stimme und Stil zu klonen.

Einer von ihnen ist der Entwickler Charlie Holtz. Er zeigt mit seinem Projekt, wie man es auf die Spitze treibt, und hat sich ein System gebastelt, über das ein virtueller Attenborough sein Leben praktisch live kommentiert.

Bildanalyse trifft Sprachmodell

Dieses besteht aus einer Webcam, die alle fünf Sekunden ein Standbild aufzeichnet. Dieses landet schließlich zur Analyse bei einem KI-Modell (GPT-4-Vision), das auf die Erkennung von visuellen Inhalten spezialisiert ist. Aus dessen Output macht wiederum ein Sprachmodell eine Beschreibung im Stile des Naturfilmers, die schließlich von der geklonten Stimme vorgelesen wird.

"Hier haben wir ein bemerkenswertes Exemplar eines Homo sapiens", lautet der erste Kommentar des virtuellen Attenborough, "das sich durch seine silberne, runde Brille und eine Mähne aus zerzausten Locken hervorhebt. Er bedeckt sich mit blauem Stoff, wohl als Teil seiner Darbietung für das Paarungsritual."

David Attenborough ist eine Legende unter den Naturfilmern. AFP

Die Kommentierung setzt sich nahtlos fort und beschreibt, wie der "hochentwickelte Homo sapiens am bedeutenden Ritual der Hydrierung teilnimmt" und dabei ein "kleines, zylindrisches Gefäß (...) fachkundig in Richtung seiner Aufnahmeöffnung kippt".

Holtz ermöglicht es auch anderen Interessierten, das Experiment selber nachzuahmen. Zu diesem Zwecke hat er den Code seines Projekts auf der Codehosting-Plattform Github zugänglich gemacht.

A Brief History of Azeroth by David Attenborough | WoW lore

Lore with Attenborough

Attenboroughs Stimme steht hoch im Kurs

Weniger elaboriert, aber dennoch interessant sind auch zahlreiche Videos, in denen Attenboroughs Klon-Stimme dokumentarische Einblicke in Themen fernab klassischer Naturfilme gibt. So zog ein Youtube-Kanal namens "Attenborough Lore" hunderttausende Abonnenten alleine damit an, dass er Geschichtliches aus der "Warhammer 40K"-Fantasywelt auf diese Weise aufbereitete.

Infolge von Copyright-Verwarnungen taufte sich der Kanal allerdings in "Scholar's Lore" um und lud seine Videos neu hoch – diesmal aber narratiert von einer neuen Stimme, die sich an Attenborough anlehnt. Ein kleinerer Kanal, "Lore with Attenborough", existiert zwar noch, ist aber seit einem halben Jahr inaktiv. In den dortigen Videos referiert der Brite virtuell über das "Warcraft"-Universum. Es fehlt noch an verbindlichen rechtlichen Regelungen zum Umgang mit geklonten Stimmen und der Verwendbarkeit des zum Anlernen der KI herangezogenen Audiomaterials. In den kommenden Jahren sind im Bezug auf generative KI-Outputs, die auf der Auswertung urheberrechtlich geschützter Inhalte basieren, einige juristische Auseinandersetzungen und Regulierungsdebatten zu erwarten. (gpi, 17.11.2023)