Liebe Leserin, lieber Leser,

"This changes everything" lassen einige Profifotografen auf ihren Social-Media-Profilen wissen. Gemeint ist die neue Sony A9 III, die im März 2024 erscheinen soll. Die 7.000 Euro teure Kamera setzt in vielen Bereichen neue Maßstäbe und wird wohl in so manchen Bereichen zum Standard werden.

Außerdem: Wenige Sätze reichen aus, und das Smartphone erkennt, ob man noch ein Fahrzeug lenken darf oder man dem Wirt besser den Autoschlüssel geben sollte. Eine aktuelle Studie einer vierköpfigen Forschergruppe liefert erstaunliche Ergebnisse, wie eine Software nur durch Nuancen in der Stimme erkennt, ob man zu tief ins Glas geschaut hat.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen aufschlussreiche Lektüre!

Sony A9 III: Warum die 7.000-Euro-Kamera so revolutionär ist

Smartphone erkennt anhand der Stimme, wie betrunken man ist

Rostige Deckel, mieser Geschmack: Teslas teures "Cyberbeer" enttäuscht

Datenschützer: EU-Kommission machte verbotene Werbung für Chatkontrolle

Youtube verschärft Richtlinien für KI-generierte Inhalte

Google-KI sagt Wetter genauer und viel sparsamer vorher als die besten Supercomputer

Bitcoin kratzt an der Marke von 38.000 US-Dollar

"Howl": Wohlfühlstrategie aus Österreich