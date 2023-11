Die Etat-Mediennews vom Donnerstag im Überblick

"The Crown" Seit Donnerstag sind die ersten Folgen der letzten Staffel des Netflix-Epos abzurufen, mit wenig Queen und viel Diana und Dodi. Birgit Baumann findet, die Magie ist dahin - ihr erster Befund.

Armin Wolf und Israels Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar zwischen Interview und Streitgespräch, jedenfalls sehr ausführlich in der "ZiB 2" - das TV-Tagebuch von Doris Priesching.

Alle Bewerber und Bewerberinnen für die ORF-Chefredaktion - darunter Florian Skrabal ("Dossier"), der Programmchef der Deutschen Welle, "Report"-Redakteurin Julia Ortner und, das wussten wir schon, "Im Zentrum"-Moderatorin Claudia Reiterer. Hier geht's zum Überblick aller 13 Bewerberinnen - und der Favoriten.

"Parteipolitische Fraktionen im Stiftungsrat auflösen", fordert der ORF-Redaktionsrat.

58.000 Outfits hat Kostümbildnerin Erika Navas in ihrem Fundus - und einiges zu erzählen. Kommissar Rex' Herrchen zum Beispiel trug Boss, erfuhr Oliver Mark bei seinem Besuch im gewaltigen Textillager - wo auch Tigertangas nicht fehlen.

"Deutsches Haus" auf Disney+ Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Dolmetscherin Eva Bruhns, die während ihrer Arbeit beim Frankfurter Auschwitz­prozess 1963 mit dem Holocaust konfrontiert wird. Das TV-Tagebuch.

"Those Who Stayed" aus dem Kriegsland Ukraine ist ein internationaler Verkaufserfolg. Die Produktion stellt das Leben unterschiedlicher Menschen in Kiew nach Kriegsbeginn in den Mittelpunkt.

"Friends"-Stars verabschieden sich noch einmal von Matthew Perry. Jennifer Aniston ist "tief getroffen". Lisa Kudrow sagt "danke für die besten zehn Jahre, die ein Mensch haben kann".

Switchlist EM-Qualifikation, "M", Zypern-Connection - die TV-Tipps für Donnerstag

Schönen Abend!