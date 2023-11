Bas Wiegers dirigierte im Musikverein. Raphael Mittendorfer Fotografie

Wien – So behaglich sich komponierende Menschen im stillen Kämmerchen fühlen, so unwohl wird manchen von ihnen im Schlussapplaus auf der Konzertbühne. Da wirkt manch kreativer Geist eher beklommen als beglückt – und scheint hinter einem verzwickten Lächeln einen Fluchtreflex zu unterdrücken. Ganz anders Rebecca Saunders am Mittwoch beim Neutonfestival Wien Modern (und zugleich ersten Abend der Musikverein Perspektiven): Die Britin entert die Bühne mit der Selbstverständlichkeit einer gut gelaunten Politikerin, schüttelt Hände, wechselt Worte, lächelt gern, verneigt sich oft – und tritt in Summe gleich viermal vor den jubelfreudigen Saal.

Das Setting von Saunders’ Wound? Im Vergleich zu ihren Arbeiten für unkonventionelle Klangräume eher traditionell: Das topmotivierte RSO Wien arbeitet sich im Teamwork mit zwölf Solistinnen und Solisten des Klangforums an einer rund 40-minütigen Abfolge von Sound­ereignissen ab. Die muten dafür wie Actionkino für die Ohren an: Rund die Hälfte der Zeit rumoren Eruptionen und Explosionen in schneller Schnittfolge, atemberaubend inszeniert mit wechselnden Klangfarben. Wobei: Es ist doch erfreulich, wenn zum Finale die knalligen Kanonaden pastellfarbigen Schimmerklängen weichen.

Cerhas neue Türen

Davor ein Meister- und Pionierwerk der Avantgarde: Mit Fasce hatte Friedrich Cerha 1959 neue Türen aufgestoßen, weg von einer Tonkunst der Motive und Melodien, hin zu geräumigen Klangflächen – so fein gemustert und gemasert, dass das Ohr daran nicht ermatten würde.

Wie sehr sich der Thrill der Fasce auch einer klugen Lautstärkendramaturgie verdankt, einem Wechselspiel zwischen opulenter Schall-Entfaltung und intimer ­Rücknahme (auf einen Ton), stellte das RSO unter Dirigent Bas Wiegers feinsinnig unter Beweis: Chapeau! (irr, 16.11.2023)