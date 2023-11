19.40 REPORTAGE

Re: Büffelmozzarella aus Italien – Die dunkle Seite der Delikatesse Obwohl die Nachfrage in ganz Europa steigt, kämpfen viele Büffelzüchter ums Überleben. Der Preis- und Produktionsdruck wird oft auf dem Rücken der Tiere ausgetragen. Bis 20.15, Arte

20.15 GERICHTSDRAMA

Murer – Anatomie eines Prozesses (A/LUX 2018, Christian Frosch) Am 19. Juni 1963 wurde in Graz der steirische Politiker und Großbauer Franz Murer, bekannt auch als "Schlächter von Vilnius", trotz erdrückender Beweise freigesprochen. Christian Frosch zeichnete die Gerichtsverhandlung mit Karl Fischer in der Rolle des NS-Kriegsverbrechers so nüchtern wie eindringlich nach und schuf einen Schlüsselfilm über Moral und Pragmatismus. Bis 22.25, 3sat

20.15 VATER UND TOCHTER

Wenn Hirsche Flügel haben (Les enchantés, F 2023, Stanislas Carré de Malberg) Die sechsjährige Luce lebt mit ihrem Papa ­Thierry im Wald. Als sie in die Schule kommt, merkt sie, dass ihr geistig beeinträchtigter Vater Thierry "anders" ist. Die Klassenlehrerin Solange­ macht sich Sorgen um das Mädchen, sie ist davon überzeugt, dass Luce unter der Behinderung ihres Vaters­ leidet. Mit Grégory Montel, Daphné Richard. Drama aus der Rubrik: Wenn andere zu wissen meinen, was gut für einen ist. Bis 21.40, Arte

20.15 COMIC-HELD

Black Panther (USA 2018, Ryan Coogler) Der von Comic-Autor Jack Kirby 1966 kreierte Black Panther war der erste afrikanische Superheld im US-Mainstream. 2018 schaffte es die Figur, verkörpert von Chadwick Boseman, ins Kino. Mit großem Erfolg an den Kassen wie bei der Kritik. Bis 22.50, Puls 4

21.05 KRIMI-KULT

Kottan ermittelt: Fühlt wie du (Ö 1982, Peter Patzak) Ein Tiefreund bestraft Tierquäler, indem er ihnen dieselbe Behandlung zukommen lässt, die man ihnen antut. Da werden welche an die Kette gelegt oder Buben mit Schrot beworfen, andere sogar ausgesetzt. Als ein Tierfeind ermordet wird, ermittelt Kottan (Lukas Resetarits) und sein kongeniales Team. Bis 22.10, ORF 3

Schrammels Durchbruch: Curth Anatol Tichy in "Kottan ermittelt" und dem Fall "Fühlt wie du" rund um einen Tierfreund, der Tierquäler bestraft, 21.05 Uhr, ORF 3. Foto: ORF

22.15 BEZIEHUNG

Harry und Sally (USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz’s Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner eine der essenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 00.05, ATV 2

22.35 DISKUSSION

3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch: Was braucht Österreich? Darüber diskutieren bei Patricia Pawlicki Klimaaktivistin Lena Schilling und Matthias Winkler, Chef des Hotel Sacher. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Kennedys Europa – Die Reisen des jungen JFK Der junge Kennedy bereiste Europa mehrmals, auch Österreich. Seine Idee eines starken geeinten Europas an der Seite der USA ist auch knapp 50 Jahre später noch visionär. Bis 23.35, ORF 2