Ein Zwanzigjähriger stirbt, nachdem er fünf Tage alte Nudeln isst. Diese Geschichte wird im Netz heiß diskutiert. Was aufgewärmtes Essen damit zu tun hat

Aufgewärmte Nudeln zu verspeisen ist im Normalfall kein Problem. Es gibt nur ein paar Dinge, die zu beachten sind. Getty Images

Hat man am Vortag zu viel gekocht, wärmt man sich das Essen gerne später wieder auf. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Genau deswegen schockiert die Geschichte eines Belgiers aus dem Jahr 2008 auch heute noch und sorgt aktuell auf der Social-Media-Plattform Tiktok für Aufruhr. Ein damals zwanzigjähriger Mann lässt gekochte Spaghetti fünf Tage lang bei Zimmertemperatur stehen. Kurz nachdem er die Nudeln isst, klagt er über Kopfweh, Unterleibsschmerzen und Übelkeit. Darauf folgen Erbrechen und Durchfall. Der junge Mann stirbt noch in derselben Nacht, ungefähr zehn Stunden nach dem Verzehr der Pasta.

Der Auslöser für seinen Tod? Das sogenannte Fried-Rice-Syndrom. Es handelt sich dabei um eine Lebensmittelvergiftung, für die das Bakterium Bacillus cereus verantwortlich ist. Da sich dieses von Stärke ernährt, kommt es besonders gerne in Reis, Nudeln, Kartoffeln, Quinoa oder Zartweizen vor. Unter bestimmten Umständen, zum Beispiel bei warmen Zimmertemperaturen, können sich die Bakterien vermehren und Giftstoffe bilden. Da Bacillus cereus besonders hitzeresistent ist, konnte selbst die Mikrowelle dem Belgier nicht helfen. Die gute Nachricht: Diese Lebensmittelerkrankung verläuft im Normalfall mild und erfordert keine medizinische Behandlung. Die Beschwerden bessern sich meist von selbst.

In den sozialen Medien wird darüber diskutiert, wie lange Nudeln und Reis nach dem Kochen noch genießbar sind.

@drjoe_md auf TikTok

Schnell einkühlen, schnell aufessen

Experten und Expertinnen wie Diätologin Doris Gartner warnen davor, Speisen zu lange ungekühlt stehen zu lassen. Sobald Reis auf Hauttemperatur abgekühlt ist, sollte er in den Kühlschrank. Kalte Lagerung reduziere nämlich die Vermehrung von Bakterien. Beim Aufwärmen gilt ebenfalls: je schneller, desto besser. Essensreste sollten nach dem Herausnehmen aus dem Kühlschrank zügig erhitzt und gegessen werden. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) empfiehlt den Kühlschrank unter fünf Grad einzustellen und größere Lebensmittelmengen auf mehrere Gefäße aufzuteilen.

Ob man den Backofen, die Pfanne oder die Mikrowelle für die Erhitzung nutzt, macht laut Gartner keinen Unterschied. Nudeln könne man sogar noch einmal ins heiße Wasser geben. Der Nachteil bei der Mikrowelle sei jedoch, dass sie nicht einheitlich wärmt. Am besten rührt man das Essen also ein paar Mal während der Erhitzung gut durch und achtet darauf, dass es wirklich heiß und nicht nur lauwarm ist. "Selbst, wenn sich schon Mikroorganismen gebildet haben, können viele von Hitze zerstört werden", erklärt die Diätologin.

Wann soll man Reis und Co dann doch wegschmeißen? Schmeckt, riecht oder sieht das Essen anders aus als gewohnt, sollte man es besser entsorgen, egal wie alt es ist. Expertin Gartner empfiehlt, bereits gekochte stärkehaltige Lebensmittel nach zwei bis drei Tagen zu verbrauchen. Kurze Perioden, in denen Essen ungekühlt ist, sind normalerweise unbedenklich. "Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich in der Früh die Reste vom Wochenende ins Büro mitnehme und die eine Dreiviertelstunde ungekühlt sind", sagt Gartner. Das Problem bestehe nur, wenn es sich um mehrere Stunden oder Tage handelt. (Anna Haubiz, 24.11.2023)