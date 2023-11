Der erstmals ausgetragene Grand Prix von Las Vegas ist ein Spektakel in der Nacht. Die Begeisterung der Piloten hält sich freilich in Grenzen, Max Verstappen ist sogar verwundert

Die Kerbs von Las Vegas ... IMAGO/ANTONIN VINCENT

Die Bässe dröhnten, die Neonlichter tanzten, und ganz langsam wurde Max Verstappen immer größer. Auf einer Hebebühne fuhr der Weltmeister ins Bild, winkte tausenden Fans auf der Tribüne zu und lächelte. Wenig später gab der Red-Bull-Pilot Einblick in seine Gedankenwelt. "Wie ein Clown" habe er sich dabei gefühlt. Die Empfangszeremonie beim Großen Preis von Las Vegas löste beim derzeit wichtigsten Fahrer der Formel 1 eher den Fluchtreflex aus.

"99 Prozent Show und ein Prozent Sport-Event" sei dieser Grand Prix, der am Sonntagmorgen mitteleuropäischer Zeit (7 Uhr, Servus TV) erstmals durch die berühmtesten Straßen der Stadt führt. Verstappen hat zu diesem Thema einiges mitzuteilen in diesen Tagen, was durchaus lustig zu beobachten ist.

Denn die Formel 1 auf der anderen Seite versucht seit Wochen und Monaten, dieses vorletzte Saisonrennen mit Bedeutung aufzuladen. Die "Größte Show der Welt" sei zu erwarten, zumindest bemerkenswerte Bilder wird das Ereignis ja zweifellos produzieren. Unter Flutlicht rasen die Autos an den berühmtesten Hotels und Kasinos vorbei, das wird gut aussehen im Fernsehen. Die Fahrer allerdings, nicht bloß Verstappen, melden Zweifel an. Am Trubel drumherum, an der eingeschränkten Streckenführung. So richtig begeistert ist nur Lewis Hamilton.

"Seit vielen Jahren" gebe es den Traum von einem Stadtrennen über den legendären Las Vegas Boulevard, nun sei er wahr geworden. "Natürlich ist das eine große Show, und es wird auch nie wie Silverstone sein", sagte der Rekordweltmeister, "aber am Ende ist der Sport ein Business, das wächst. Und man sieht ja trotzdem gutes Racing."

Vorbei an The Sphere. IMAGO/Sam Bagnall

Daran zweifeln manche. Er habe bloß einen Nachmittag im Simulator verbracht, sagte Verstappen, "viele Kurven gibt es ja hier nicht. Das Layout ist nicht gerade das spannendste." Die Straßenführung in Las Vegas war ein limitierender Faktor beim Streckenbau, lange Geraden und langsame Kurven sind das Ergebnis. Zumindest Überholmanöver sollten hier gut möglich sein.

Es ist auch eher die Frage nach dem Drumherum, die durchaus nicht nur Verstappen beschäftigt: Überfrachtet die Formel 1 ihr Kernprodukt allmählich? "Es ist auf jeden Fall mehr Show als vor ein paar Jahren", sagte McLaren-Pilot Lando Norris: "Ich bin kein großer Fan davon, ich bin ja hier, um Rennen zu fahren."

Beweggründe

Hamilton indes sieht die Rennserie unter Liberty Media, den neuen Besitzern aus den USA, im rasanten Aufwärtstrend, auch aufgrund dieser neuen Elemente. Und Verstappen, Spitzenverdiener und damit ja selbst Profiteur dieser Entwicklung, will die Beweggründe der Formel 1 "natürlich" verstehen.

"Man kann die geschäftliche Seite sehen, und man kann die sportliche Seite sehen", sagt er. Der Abschluss klingt dann aber doch nicht sonderlich versöhnlich. "Ich fahre dort, wo ich fahren soll", die Entscheidung liege bei den Rechteinhabern: "Ich würde es auch so machen, wenn ich der Besitzer wäre. Ich würde an deren Stelle nicht auf die Fahrer hören."

Las Vegas ist bereit für eine Show, in der die Rennfahrer die Rolle der Nebendarsteller einnehmen. USA TODAY Sports via Reuters Con

Aus PR-Sicht, zumindest so viel lässt sich sagen, hat es die Formel 1 geschafft. Es sei quasi die "Besteigung des Mount Everest", sagt Mercedes-Sportchef Toto Wolff: "Was Marketing angeht, blasen wir damit alles weg, was wir bisher gemacht haben." Nicht unbedingt bedacht wurde, dass es in Las Vegas in der Nacht nicht nur finster, sondern auch sehr kalt ist. Im November fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich, so etwas kennt diese Rennserie eigentlich nicht. Die sensiblen Reifen funktionieren nur in bestimmten Temperaturfenstern, diese zu erreichen dürfte schwierig sein. Ein wenig klingt das nach Roulette bei Tempo 340. (sid, red, 17.11.2023)