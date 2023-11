Das Massaker der Hamas ist auch besonders tragisch für all jene, die sich für Frieden in Israel und dem Westjordanland einsetzen. Es gibt dutzende Organisationen, die das tun

Ein Friedensprotest der palästinensischen Initiative 'Women of the Sun' und der israelischen Bewegung 'Women Wage Peace'. APA/AFP/JACK GUEZ

Die israelische Friedensbewegung ist 45 Jahre alt. Sie nahm ihren Anstoß mit dem historischen Besuch des ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat in Jerusalem im November 1977. Wenige Monate später, im März 1978, schrieb eine Gruppe von israelischen Offizieren einen Brief an den Ministerpräsidenten Menachem Begin mit der Aufforderung, den Friedensprozess aktiv fortzuführen und dabei auch einen Rückzug aus dem elf Jahre zuvor eroberten Westjordanland ins Auge zu fassen. Bald darauf wurde Shalom Achshav (Peace Now, Friede jetzt) gegründet, das sich bis heute für eine gerechte Zweistaatenlösung mit einem unabhängigen Palästina und einen Stopp des jüdischen Siedlungsbaus im Westjordanland einsetzt. Den größten Einfluss hatte Shalom Achshav nach der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens mit der PLO, verspürte aber auch viel Widerstand von der israelischen Rechten.

Der Zusammenbruch des Friedensprozesses Ende des Jahrzehnts, die Selbstmordanschläge der Hamas, die dazu beitrugen, und der Ausbruch der zweiten Intifada im Jahr 2000 kosteten die Friedensbewegung viel Unterstützung. Seither ist sie politisch eher marginalisiert. Aber immer noch setzen sich zahlreiche Gruppen und tausende Aktivistinnen und Aktivisten für Frieden und Gerechtigkeit ein.

Manche der Gruppen haben eine klare politische Botschaft und sind auch deshalb in Israel umstritten. Shovrim Shtika (Breaking the Silence) ist eine Bewegung ehemaliger Soldaten und Offiziere, die das Ziel hat, "die israelische Öffentlichkeit mit der Realität des täglichen Lebens in den besetzten Gebieten zu konfrontieren". Sie organisieren unter anderem Führungen nach Hebron, wo die palästinensische Bevölkerung unter den jüdischen Siedlern in ihrer Mitte besonders leidet.

Eltern für den Frieden

Ein ähnliches Ziel hat B’Tselem. Es sieht seine Aufgabe darin, Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten nachzuweisen, die israelische Öffentlichkeit und die Politik darüber zu informieren und so die Besatzung zu bekämpfen. Beide Organisationen werden von den rechten Parteien und Medien ständig angegriffen und als antizionistisch kritisiert.

Omdim Beyachad (Standing Together) organisiert Workshops und Proteste in Israel gegen die Besatzungspolitik und setzt sich auch für soziale Gerechtigkeit und den Klimaschutz ein. Besonders beeindruckend ist das Parents Circle-Families Forum: Israelische und palästinensische Eltern, die Kinder im Krieg oder durch Gewalt verloren haben, treffen sich, um für Versöhnung und Frieden zu arbeiten. Eine der ältesten Organisationen ist Givat Chaviva, die bereits 1949 als Kulturstiftung der linken Kibbuz-Bewegung des Hashomer Hatzair gegründet wurde. Seit den 1960er-Jahren setzt sie sich mit zahlreichen Aktivitäten für die jüdisch-arabische Verständigung innerhalb Israels und für eine Friedenslösung mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten ein. Die Hälfte der Mitarbeiter und des Direktoriums besteht aus arabischen Israelis.

Adalah ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die arabische Minderheit in Israel einsetzt. Diese hat zwar auf dem Papier volle Bürgerrechte, wird im Alltag aber dennoch häufig diskriminiert. Yesh Din wiederum bietet den Palästinensern in den besetzten Gebieten Rechtshilfe gegenüber der Armee und der israelischen Militärverwaltung. Das gleiche Ziel verfolgt Gisha, der es vor allem um die Bewegungsfreiheit für Palästinenser zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen geht.

Erinnerung an Vertriebene

Zochrot will an die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Dörfern und Städten im Unabhängigkeitskrieg 1948 erinnern, die in der arabischen Welt als Nakba (Katastrophe) bezeichnet wird. Sie stellt Schilder an Plätzen auf, wo einst Araber wohnten, und organisiert Besuche für Vertriebene an ihren ehemaligen Wohnorten.

Die 2014 gegründete Organisation Roots hat eine besonders schwierige Aufgabe übernommen: Kontakte und Verständigung zwischen Juden, die im Westjordanland wohnen und nicht alle radikale Siedler sind, und lokalen Palästinensern herzustellen und gegen die wachsende Gewalt zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen anzukämpfen.

Women Wage Peace ist eine jüdisch-palästinensische Frauenorganisation, die sich für Frieden und Verständigung auf der lokalen Ebene einsetzt. Eine ihrer Gründerinnen, die prominente Friedensaktivistin Vivian Silver, wurde in ihrem Haus im Kibbuz Be’eri am 7. Oktober von der Hamas ermordet.

Vermittlung durch Musik

Youth Against Settlements ist eine palästinensische Aktivistengruppe in Hebron, die mit gewaltlosen Mitteln und zivilem Ungehorsam gegen die israelische Besatzung kämpft.In der Organisation Rabbis for Human Rights setzen sich Rabbiner aus den verschiedenen religiösen Strömungen für die Verteidigung der Menschenrechte in den besetzten Gebieten und soziale Gerechtigkeit in Israel ein.

Auch außerhalb Israels und der Palästinensergebiete gibt es zahlreiche Initiativen, die sich für Frieden und Verständigung einsetzen. Weltbekannt ist das West-Eastern Divan Orchestra, das vom israelischen Dirigenten Daniel Barenboim und dem palästinensischen Philosophen Edward Said gegründet wurde. Darin spielen gemeinsam meist junge israelische und palästinensische Musikerinnen und Musiker und gehen auf Tournee in der ganzen Welt.

Rückhalt durch linke Partei

In Österreich betreibt die Psychotherapeutin Evelyne Böhmer-Laufer seit vielen Jahren das Peacecamp, das jedes Jahr im Sommer zehn Tage lang israelische und palästinensische bzw. jüdische und muslimische Kinder und Jugendliche zusammenbringt und die gemeinsamen Aktivitäten dokumentiert.

Auch das Bruno-Kreisky-Forum für Internationalen Dialog beschäftigt sich intensiv mit dem Nahostkonflikt und fördert den israelisch-arabischen Dialog nicht nur in öffentlichen Veranstaltungen, sondern auch in geschlossenen Seminaren und Dialoggruppen. Politisch finden all diese Friedensinitiativen den stärksten Rückhalt im israelischen Parteienspektrum in der linken Meretz. Sie war bis 2001 an zahlreichen Regierungskoalitionen beteiligt, ist allerdings bei der letzten Knesset-Wahl im Dezember 2022 knapp an der 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament gescheitert. (Eric Frey, 17.11.2023)