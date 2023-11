Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde die Marke von 8.000 Abonnentinnen und Abonnenten übertroffen

Hier regiert der FAK! APA/MAX SLOVENCIK

Wien - Die Wiener Austria darf sich über regen Zuspruch ihrer Fans freuen. Der Fußball-Bundesligist vermeldete am Donnerstag die erstmals in der 112-jährigen Vereinsgeschichte geschaffte Marke von 8.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Im Vergleich zum Sommer 2021 steigerte die Austria ihre Abo-Zahlen damit laut eigenen Angaben um 50,5 Prozent. Nach einem schwachen Saisonstart, zuletzt aber anspruchsvollen Leistungen stehen die Violetten derzeit auf dem siebenten Tabellenplatz. Der Zuschauerschnitt in der bisherigen Saison beläuft sich auf 12.528 pro Match. (APA; 16.11.2023)