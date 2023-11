Wir wollen Klarheit auf allen Ebenen, und es wird nicht besser werden, wenn wir die Wahl um Monate hinauszögern. Lieber einen kurzen, heftigen Wahlkampf, in dem alle auf den Tisch legen, was sie zu bieten haben, als ein Herumeiern bis in den nächsten Herbst hinein. Nur eines wollen wir nicht: Am selben Tag EU-Wahlen und Nationalratswahlen abhalten. Das können wir nämlich nicht, das würde unsere Behörden überfordern. Wir wollen ganz sicher keine Wahlwiederholung. (Michael Völker, 17.11.2023)

Nicht, dass die Bilanz dieser schwarz-grünen Regierung katastrophal ausfällt. Es ist ihr einiges gelungen, und gerade in den letzten Wochen sind noch wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht worden. Aber ÖVP und Grüne sollten so ehrlich sein. Da kommt nichts mehr. ÖVP und Grüne verkeilen sich in Blockaden, sie tauschen einander Unfreundlichkeiten aus, das wird noch schlimmer werden. Es ist ihr gutes Recht, sich klar zu positionieren, auch gegeneinander. ÖVP und Grüne müssen noch kräftig ihr Profil schärfen, wenn sie sich gut verkaufen wollen, das brauchen sie nicht in einem Zustand vorgetäuschter Harmonie tun. Das war immer nur eine etwas schräge Zweckkoalition, und jetzt fällt dieser Zweck weg.

KONTRA: Auftrag lautet fünf Jahre

von Katharina Mittelstaedt

Eine Regierung wird angelobt mit im Grunde nicht viel mehr als zwei Aufträgen. Sie soll erstens möglichst gute politische Entscheidungen im Sinne der Republik treffen und das zweitens in einem Zeitraum von fünf Jahren. An Punkt eins scheitern Regierungen regelmäßig – es ist, zugegeben, auch nicht immer ganz einfach. Punkt zwei hingegen ist in aller Regel erfüllbar. Bloß der Wille zählt.

In seltenen Ausnahmefällen gibt es gute Gründe, eine koalitionäre Zusammenarbeit vorzeitig aufzukündigen. Die Ibiza-Affäre war wohl so einer – auch wenn das manche in der ÖVP inzwischen anders sehen. In der Regel ist es aber so: Werden in Regierungsparteien die Vorteile und Nachteile von vorzeitigen Nationalratswahlen ausgelotet, ist der Hintergrund Parteitaktik. Politstrategen grübeln dann über Fragen wie: Ist der Hauptgegner geschwächt? Sind die Umfragen gut? Ist der Spitzenkandidat noch nicht völlig beschädigt?

Solche Überlegungen mögen in einer Parteilogik sinnvoll erscheinen. Im Sinne von Punkt eins – möglichst gute Entscheidungen für die Republik – haben sie wenig Berechtigung. Neuwahlen auszurufen, ohne einen triftigen Grund zu haben, ist nichts anderes als Arbeitsverweigerung. Völlig unabhängig davon, ob die Regierung beliebt ist oder nicht.

Hinzu kommt: Wir haben innenpolitisch zuletzt genug erlebt. Niemand sehnt sich nach einem (dreckigen) Wahlkampf. (Katharina Mittelstaedt, 17.11.2023)