Jahrelang hat Netanjahu den Israelis weismachen wollen, dass der Status quo stabil ist. Die ohnehin schon stark geschwächte Friedensbewegung ist in eine noch tiefere Krise geschlittert

Auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite wächst angesichts des Blutvergießens der Hass auf die anderen. AFP/SAID KHATIB

Für die israelische Friedensbewegung war das Massaker der Hamas am 7. Oktober ein mehrfacher Schlag: Sie wurde genauso wie alle Israelis von der Brutalität und vom unsäglichen Leid dieses Massenmords getroffen. Eine große Zahl der Todesopfer zählte zum sogenannten Friedenslager, das gerade in den Kibbuzim im Süden stark vertreten ist. Und der Terroranschlag genauso wie der davon ausgelöste Gaza-Krieg haben den Falken, Hardlinern und Fanatikern auf beiden Seiten neuen Auftrieb gegeben. Die ohnehin schon stark geschwächte Friedensbewegung ist dadurch in eine noch tiefere Krise geschlittert.

Auf der israelischen wie auf der palästinensischen Seite wächst angesichts des Blutvergießens der Hass auf die anderen. Der Angriff der Hamas mache deutlich, dass man niemals einen unabhängigen Palästinenserstaat erlauben dürfe, sagen viele Israelis jetzt. Dann drohe die gleiche Gefahr wie von Gaza auch vom Westjordanland. Dass so viele Menschen in der arabischen und islamischen Welt stille oder offene Unterstützung für die Hamas zeigen, hat das Vertrauen in eine Friedenspolitik weiter erschüttert.

Für viele Palästinenser zeigt Israel in Gaza nun sein wahres Gesicht. Dazu passt auch, dass unter der Regierung Netanjahu mit ihren rechtsextremen Koalitionspartnern radikale jüdische Siedler eine freie Hand für Gewaltakte gegen palästinensische Dörfer im Westjordanland erhalten, seit dem Hamas-Massaker sogar noch mehr als zuvor.

Die Resignation im linken Lager ist besonders frustrierend, weil der Angriff der Hamas es eigentlich ermutigen sollte, seine Agenda mit mehr Selbstbewusstsein zu verfolgen. Jahrelang hat Netanjahu den Israelis weismachen wollen, dass der Status quo stabil ist und sie keine Lösung für die Palästinenserfrage suchen müssen. Der 7. Oktober hat diese Illusion Lügen gestraft. Wenn der Krieg zu Ende und die Hamas besiegt ist, müsste der Friedensprozess, der seit dem Jahr 2000 im Koma liegt, wiederbelebt werden. Und dafür braucht man jene Kräfte, die auch in den vergangenen 20 Jahren für Versöhnung und Kompromisse gekämpft haben. (Eric Frey, 16.11.2023)