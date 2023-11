Ein israelisch-syrischer Friedensschluss schien im März 2000 in Reichweite. Bei den Verhandlungen ging es um die Rückgabe der von Israel eroberten Golanhöhen

Die Einigung nach den israelisch-syrischen Friedensgesprächen scheiterte im letzten Moment. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEX

Parallel zum israelisch-palästinensischen Friedensprozess fanden in den 1990er-Jahren (Oslo-Prozess) auch israelisch-syrische Friedensgespräche statt. Zur Verhandlung stand die Rückgabe der im Sechstagekrieg 1967 von Israel eroberten und später annektierten Golanhöhen: aus israelischer Sicht die teilweise, aus syrischer die völlige.

Die Gespräche wurden nach der Ermordung von Premier Yitzhak Rabin durch einen israelischen Extremisten im November 1995 unterbrochen, aber 1999 wiederaufgenommen. Ein israelisch-syrischer Friedensschluss schien im März 2000 in Reichweite, als US-Präsident Bill Clinton den syrischen Präsidenten Hafiz al-Assad in Genf traf. Letztlich scheiterte die Einigung auf eine Grenze entlang des Sees Genezareth nur an wenigen Metern. (Gudrun Harrer, 17.11.2023)