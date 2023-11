Am Freitagnachmittag empfängt der deutsche Kanzler Scholz den türkischen Präsidenten Erdoğan. Er will ihn wegen seiner Attacken auf Israel rügen. Bericht aus Berlin

Im Juli waren sich Scholz und Erdogan beim Nato-Gipfel in Litauen begegnet. IMAGO/Turkish President Press Of

Es wird heute am Nachmittag für den deutschen Kanzler Olaf Scholz nicht einfach. Während viele Berliner und Berlinerinnen langsam die Woche ausgleiten lassen und entspannt ins Wochenende gehen, hat er noch einen Gast im Kanzleramt, dessen Besuch die Regierung in Berlin ganz offen "herausfordernd" nennt.

Zu Mittag – wann genau ist unklar - landet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der deutschen Hauptstadt, zum ersten Mal seit drei Jahren kommt er nach Deutschland. Mit ihm hat schon Scholz‘ Vorgängerin Angela Merkel so manches Scharmützel ausgetragen. Doch der Besuch nun ist besonders heikel.

Denn Erdogan sagt Dinge, die in Berlin blankes Entsetzen hervorrufen: Dass Israel ein "Terrorstaat" sei, dessen Führung wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag müsse und die Hamas keine Terrororganisation, sondern eine politische Partei, die von Palästinensern gewählt worden sei. Für Deutschland hingegen ist Israels Sicherheit Staatsräson. Im Vorfeld des Besuchs gab es daher viel Kritik, nicht nur wegen Erdogans Hetze gegen Israel.

Kein "roter Teppich"

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hatte in einem Aufruf alle Abgeordneten des Bundestags aufgefordert, den Bundeskanzler zu einer Ausladung des türkischen Präsidenten zu zwingen. "Der für den 17. November geplante Besuch wäre ein fatales Signal an alle Feinde der Freiheit und der Menschenrechte und würde dem Ansehen Deutschlands schaden", heißt es in dem Papier. Auch die Co-Sprecherin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, meint: "Erdogan den roten Teppich vor dem Kanzleramt auszurollen ist das falsche Signal zur falschen Zeit."

Doch Scholz ließ sich nicht abbringen. "Wir haben immer wieder auch schwierige Partner, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen", sagt sein Sprecher, Steffen Hebestreit. Die oppositionelle CDU, die sonst keine Gelegenheit auslässt, die Regierung zu kritisieren, nennt den Empfang Erdogans "richtig und wichtig".

Scholz will den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, es soll bei dem Treffen auch um eine Wiederbelebung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei gehen. Doch der deutsche Kanzler hat sich auch vorgenommen, den Gast auf dessen Attacken gegen Israel anzusprechen. "Das ist in dieser Frage ganz wichtig, dass da Klarheit herrscht und man sehr deutlich seine eigene Position auch vorbringt", sagte Scholz diese Woche im Bundestag. Und er betonte auch: "Die Vorwürfe, die gegen Israel erhoben werden, sind absurd."

Erdogan will in Berlin, wie er der Nachrichtenagentur "Reuters" sagte, eine "warme Atmosphäre" herstellen. Nach der Landung fährt er zunächst ins Schloss Bellevue zum deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Danach geht es zum Kanzler.

Eine Gelegenheit, sich gemeinsam zu zeigen, gäbe es am Samstag. Da spielen die deutsche und die türkische Fußball-Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion gegeneinander. Doch der DFB (Deutscher Fußballbund) hat keine Kenntnis darüber, ob Erdogan auftaucht. Scholz hat schon abgesagt. (Birgit Baumann aus Berlin, 17. November 2023)