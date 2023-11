Guterres sagte in der "ZiB 2", dass niemand leugnen könne, dass "das palästinensische Volk nach 56 Jahren der Besatzung leidet". IMAGO/Mark J. Sullivan

Gaza/Wien – Nach Angriffen auf seine Person hat Uno-General António Guterres Israel eine Verdrehung seiner Aussagen vorgeworfen. "Leider gab es einige Akteure, vor allem israelische, die meine Worte völlig verdreht haben, indem sie behaupteten, ich hätte die Hamas nicht verurteilt, was nicht stimmt, und dass ich versucht hätte, die Taten der Hamas aufgrund dieser Missstände zu rechtfertigen, obwohl ich genau das Gegenteil gesagt habe", sagte Guterres Donnerstagabend in der "ZiB 2" des ORF.

Israels Außenminister Eli Cohen hatte Guterres am Dienstag die Berechtigung für sein Amt abgesprochen. "Guterres verdient es nicht, an der Spitze der Vereinten Nationen zu stehen", sagte Cohen. "Guterres sollte wie alle freien Nationen klar und laut sagen: 'Befreit Gaza von der Hamas'", forderte Cohen. Der 74-Jährige habe noch keinerlei Friedensprozess in der Nahostregion gefördert.

Trennung von Hamas und palästinensischem Volk

Guterres sagte in der "ZiB 2", dass niemand leugnen könne, dass "das palästinensische Volk nach 56 Jahren der Besatzung leidet, mit dem Bau von Siedlungen und der fehlenden Hoffnung auf einen palästinensischen Staat". "Es gibt Missstände, und ich bekräftige diese Missstände. Aber ich habe gesagt, und das wird in der Beschreibung einiger israelischer Quellen über meine Worte herausgenommen, dass diese Missstände niemals die barbarischen Taten der Hamas rechtfertigen können."

Die Terrororganisation Hamas müsse vom palästinensischen Volk getrennt werden, "und gleichzeitig dürfen wir das Leid des palästinensischen Volkes nicht vergessen, denn wenn wir sie vergessen, werden wir niemals eine Lösung für den Friedensprozess im Nahen Osten finden können. Diese Missstände rechtfertigen niemals die barbarischen Taten der Hamas."

Gleichzeitig würden die Palästinenser denken, dass "wir zugunsten Israels voreingenommen sind", so Guterres. Sein Best-Case-Szenario sei, dass nach dem Krieg die Palästinensische Autonomiebehörde wieder gestärkt werde und in der Lage sei, die Autorität in Gaza zu übernehmen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde mit israelischen Panzern in den Gazastreifen kommt. Aber ich erkenne die Sicherheitsbedenken Israels an." Eine Möglichkeit für eine Einstaatenlösung sehe er nicht "in einem Land, in dem es Millionen Palästinenser gibt, die dann keine Rechte haben". Den einzigen Ausweg sehe er in einer Zweistaatenlösung. (APA, 17.11.2023)