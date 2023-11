"Bis nächsten Freitag" im Theater in der Josefstadt ist ein gescheiterter Versuch der Versöhnung – in umsichtiger Regie Alexander Kubelkas

Dem Dozenten (Herbert Föttinger, re.) ist auch mit einer Leberknödelsuppe keine Freude zu machen. Dabei versuchen Richard (Erwin Steinhauer, li.), die Kellnerin (Silvia Meisterle) und Peterchen (Marcello De Nardo) alles. Rita Newman

Das Leben mit Sicht auf die Rente könnte doch eigentlich schön sein. Wenn da nicht die Politik wäre und die nachlassende Gesundheit. In Peter Turrinis neuem Stück "Bis nächsten Freitag" nehmen zwei alte Schulkollegen wieder Kontakt zueinander auf, um irgendwie Trost aneinander zu finden. Doch die Welten des Buchhändlers Richard (Erwin Steinhauer) und des Universitätsdozenten Werner (Herbert Föttinger) liegen weiter auseinander als gedacht.

Ist Richard ein Linker geblieben, der heute in seinem Geschäft Flüchtlingen Unterschlupf gewährt und dem Steinhauer ein unumstößlich zufriedenes Antlitz schenkt, so findet der überhebliche Romanistiklehrer Werner aus seinen ätzenden Schwurbellitaneien nicht heraus. Diese sich mehr und mehr zuspitzende Schwarz-Weiß-Grundierung macht den Abend banaler, als er eigentlich ist. Schon in den ersten Szenen wird sofort klar, wem hier die Sympathien und wem die Antipathien zufliegen sollen.

"Zur tschechischen Botschaft"

Dabei bemüht sich Regisseur Alexander Kubelka, diesen im Gasthaus "Zur tschechischen Botschaft" angesiedelten freundschaftlichen Annäherungen allen existenzialistischen Ernst angedeihen zu lassen. Eine große finstere Katakombe von Wirtshaus hat er – auch für die Bühne verantwortlich – ersonnen, die sich mit hoch aufragenden Wänden wie eine Riesenkapsel wölbt und von der Wirklichkeit abgeschnitten zu sein scheint. Ein Versuchslabor also.

In diesem sind die tschechische Kellnerin Jana (Silvia Meisterle) und ihr Schützling, das taubstumme Peterchen (Marcello De Nardo), Zeuge und Stichwortgeberin der Diskussionen. Sie sind zwei wichtige Nebenfiguren, die auf den ignoranten, selbstverliebten Dozenten irritierend wirken, verkörpern die beiden doch als Ausländerin und als gehandicapte Person all das, was in Werners xenophobem Mehrheitsgesellschaftstraum nicht vorgesehen ist. Wurde Jana von ihrem Mann geschlagen, so ist Peterchen den gewaltvollen Gepflogenheiten in einem Kinderheim entkommen.

Tabubrüche

Das Stück wirkt in all seinem Bemühen und trotz seiner aufrichtigen Anliegen rückwärtsgewandt und finster. Schief geht es insbesondere immer dann, wenn der Text versucht, die üblichen Tabubrüche rechtspopulistischer Zeitgenossen in kritischer Absicht zu lancieren. Aber das Ausstellen von Rassismus (N-Wort!), Xenophobie (ein Arzt wird als "Mohr im Hemd" bezeichnet), Frauen- und Schwulenhass ("Flinten-Uschi, die oberste EU-Hyäne") sowie Demokratiefeindlichkeit (Werner schenkt Richard ein Orbán-Buch) birgt in seiner demonstrative Provokation keinen Gewinn. Es simplifiziert den Abend, weil so Zwischentöne völlig verschwinden.

Die geballte Ladung von Spalterthemen, die der linke Richard aus Rücksicht auf die Freundschaft weitgehend wegschweigt, geht einher mit den Zumutungen des Altwerdens. Erkrankungen und Einsamkeit machen beiden Herren zu schaffen. Wurde der Buchhändler von seiner Freundin verlassen, so lebt der Dozent mit einer Krebsdiagnose. Nach einer Flasche Sliwowitz legen sie auf zusammengestellten Wirtshaustischen den ersten panisch-existenzialistischen Showdown hin.

Getrennte Freunde

Wobei Richard den deutlich gemäßigteren Part innehat und sich selbst angesichts von Werners Ausfällen friedvoll zeigt. Darin liegt vielleicht die wahre Tragik dieses Stücks: dass sich ein Mensch, dem man freundschaftlich gesinnt war und den man jetzt als Gesprächspartner bräuchte, in so erschreckender und unerreichbarer Weise von einem entfernt. Diese Tragik kommt bei Steinhauer in seiner wachsenden Stummheit zum Ausdruck, im minimalen, schrittweisen Rückzug.

Als schließlich ein kleinwüchsiges Hochzeitspaar (Sascha Schicht und Andrea Mühlbacher) die beiden Herren zum Mitfeiern einlädt, kommt es zum Eklat. Die Freude anderer ist für den an seiner Selbstüberschätzung – und gemeint ist damit auch gesellschaftspolitisch zu lesende Überheblichkeit – zerbrechenden Dozenten unerträglich geworden. So sagt der Schluss des Abends, ein erzwungener Tanz mit dem Outlaw Peterchen, vielleicht das allermeiste aus: Ohne auf andere Menschen zuzugehen, wird es früher oder später finster und einsam. (Margarete Affenzeller, 17.11.2023)