Ed Sheeran gibt sich großzügig. Seit fast zehn Jahren unterstützt er ein britisches Kinderkrankenhaus. EPA

Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Der britische Sänger Ed Sheeran lässt etwa 450 Stücke aus seinem Kleiderkasten auf dem Ebay-Account von East Anglia's Children's Hospices (EACH) versteigern. Der Erlös werden dem Kinderkrankenhaus zugutekommen. Fans des Musikers haben seit Donnerstag die Wahl zwischen unter anderem 149 Unterhosen, 73 Paar Socken, 20 Pullovern, 14 Mützen und elf Hosen, die britische Presse hat nachgezählt. Das Startgebot für die Kleidungsstücke liegt bei 9,99 Pfund. Ein Klick auf Ebay macht klar: Der "Meister des Mainstreams" zeigt sich auch modisch von seiner durchschnittlichen Seite – wobei: rote Boxershorts?

Die Habseligkeiten des Musikers Ed Sheeran werden auf dem Ebay-Account eines Kinderkrankenhauses versteigert. Screenshot der Standard

Die Auktion geht heuer in drei Staffeln über die Bühne. Die erste begann am Donnerstag. Am 26. November und am 3. Dezember werden weitere Habseligkeiten des Briten online angeboten. Im kommenden Jahr werden dann 239 weitere Kleidungsstücke verschachert. Der Musiker arbeitet schon seit neun Jahren mit East Anglia's Children's Hospices zusammen. 2014 waren 17 Stücke versteigert worden, sie brachten 1.500 Pfund für den guten Zweck ein. Das begehrteste Stück war damals ein Onesie für 300 Pfund. Diesmal sollte sich eine höhere Summe ausgehen, nicht zuletzt die roten Unterhosen dürften die Versteigerung retten. (red, 17.11.2023)