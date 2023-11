Die Fastfoodkette und der Gummischuhhersteller haben sich für eine weltweit erhältliche Schuhkollektion zusammengetan. Was dahintersteckt

Die Kollaboration zwischen McDonald's und Crocs zeigt sich farbenfroh. McDonald's

Mäcci- und Crocs-Fans auf der ganzen Welt machen quietschende Freudensprünge: Ab sofort gibt es die limitierte Schuhkollektion des Fastfood-Riesen und des bekannten Gummischuhherstellers weltweit zu kaufen. Die Kollektion ist online erhältlich und besteht aus vier Schuhpaaren in lustigen Designs und knalligen Farben. Die Zusammenarbeit setzt auf klassische Gummi-Clogs im bekannten "Mäcci-Rotton", eine schwarz-weiße Dieb-Variante ("Hamburglar"), eine knallgelbe "Birdie"-Version und dunkelviolette Flauschsandalen. Zusätzlich kann man seine Crocs mit Ansteckern, genannt "Jibbitz", im McDonald's-Design dekorieren.

Die Schuhe kosten zwischen 70 und 75 Euro. Auf der offiziellen Crocs-Website gibt es dazu die passenden Socken um 20 Euro. Für ein Fünferpack Jibbitz muss man ebenfalls 20 Euro lockermachen. Die Kollektion scheint gut anzukommen, einige Schuhgrößen sind bereits ausverkauft. Über die McDonald's-App können die Schuhe über ein Gewinnspiel ergattert werden.

Mäccis Heißhunger auf Mode

Die Crocs-Kollektion ist nicht der erste Versuch von McDonald's, an der Modebranche anzudocken. Vergangenen Sommer brachte die Restaurantkette bereits Nagellacke heraus, die nach Saucen benannt waren. Auch mit der Skate-Marke Palace kooperiert McDonald's heuer. Der Appetit auf Mode reicht sogar bis in die Siebzigerjahre zurück. Damals wurde Kinderkleidung von McDonald's im amerikanischen Kaufhaus Sears verkauft.

Moschino brachte 2014 eine Kollektion in McDonald's-Ästhetik heraus, vorerst ohne eine Genehmigung von dem Fastfood-Giganten.



Doch auch High Fashion macht vor McDonald's keinen Halt. 2019 wurde eine McDonald's-Filiale im Rahmen der Pariser Fashion Week in einen Laufsteg für die Marke Vetements verwandelt. 2014 ließ sich Jeremy Scott von dem Fastfood-Giganten für seine erste Kollektion bei Moschino inspirieren und verwandelte dafür den Buchstaben "M" in ein Herz. Die Genehmigung dafür bekam Moschino erst nach der Laufstegshow im Austausch für eine Spende an die Wohltätigkeitsorganisationen Ronald McDonald House.

Phänomen Crocs

Crocs zählen für viele zu den hässlichsten Schuhen der Welt, die Gummischuhe haben sich aber in den vergangenen Jahren zu einem Schuhwerk für (fast) alle entwickelt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man für die Kroko-Schlapfen ausgelacht wurde oder sie nur heimlich daheim oder bei der Gartenarbeit getragen hat. Auch durch die Corona-Pandemie haben die Kultschuhe ein modisches Comeback hingelegt: Seit 2020 hat Crocs seinen Umsatz verdoppelt, von ungefähr 1,3 Milliarden auf 3,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Auch die Generation Z hat die Gummilatschen für sich entdeckt.

@ashyizzle auf TikTok

Kooperationen sind eine wichtige Marketingstrategie des Schuhanbieters. Egal ob Balenciaga, Shrek oder Kentucky Fried Chicken, Crocs kooperiert mit ihnen. Meist handelt es sich bei den Partnern um Marken, die, ähnlich wie Crocs selbst, eine große Fanbase haben und weltweit bekannt sind. Auch Stars wie Justin Bieber und Post Malone haben eigene Crocs-Kollektionen. Mittlerweile hat sich der Plastikschuh zu einem Lifestyleprodukt entwickelt, das aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Es ist zu erwarten, dass die neue Mäcci-Kollektion ähnlich erfolgreich sein wird wie die vergangenen. Schmecken tut der Gummi aber bestimmt nicht. (Anna Haubiz, 17.11.2023)