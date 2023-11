Russland Kriegsprotest im Supermarkt: Lange Haft für russische Künstlerin

Sie hatte Preisschilder im Supermarkt gegen Anti-Kriegs-Slogans ausgetauscht – jetzt ist die Künstlerin Alexandra Skotschilenko in Russland wegen ihrer Kritik an Moskaus Militäroffensive in der Ukraine zu sieben Jahren Haft verurteilt worden