In seinem neuen Buch warnt der Historiker und Europa-Kenner vor einem Rückwärtsgang in die Geschichte

Timothy Garton Ash ist einer der profundesten Europa-Kenner. Seit Jahrzehnten ist der in Oxford und Stanford lehrende Historiker kreuz und quer auf dem Kontinent unterwegs. Befragt, wie es weitergehen soll, forderte er in einem Interview im vergangenen Juli eine "Gesamteuropapolitik" ein, bei der Deutschland Verantwortung, nämlich eine führende Rolle, übernehmen müsse. Nicht zuletzt gründet das heutige Europa auf der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg.

Grausame Geschichte

Genau dort setzt Garton Ashs "persönliche Geschichte" Europas ein. 1944 landete sein Vater am D-Day mit der ersten Angriffswelle in der Normandie, ein Jahr später erlebte er als Besatzungssoldat in Norddeutschland den "Victory-in-Europe-Tag". Als Europäer hat er sich freilich nie gefühlt, am Ende seines Lebens ist er gar der UKIP beigetreten und hätte, wäre er 2016 noch am Leben gewesen, für den Brexit gestimmt. Garton Ashs Mutter wuchs im britisch regierten Indien auf, wo sich die Engländer Europäer nannten, was sie zu Hause freilich bis heute leugnen.

Ohnehin, so Garton Ash, gibt es nicht ein Europa, sondern mehrere, "individuelle Europas", doch fokussiert die jüngere Geschichte immer auf das Jahr 1945. Die Gräber von "Kindersoldaten" in Niedersachsen, von 17-Jährigen, die zu Kriegsende noch in einen sinnlosen Kampf geführt wurden, sind ein ebensolches Zeugnis europäischer Geschichte wie die Erzählungen einer Flüchtlingsfrau aus Breslau, die im Nachkriegsdeutschland zu spüren bekam, wie unwillkommen sie war. Oder ein Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen, bei dem der Autor "in die dunkelste Stunde unseres Kontinents zurückversetzt" wurde.

Halbwertszeit des Bösen

"Wie die radioaktive Strahlung hat auch das Böse eine lange Halbwertszeit", schreibt Garton Ash und erklärt das lange Nachwirken des Krieges am Beispiel seines Vaters, der 70 Jahre später noch schlaflose Nächte hatte. Das Europa seit 1945, bedeutet Garton Ash, könne man erst richtig verstehen, wenn man sich vor Augen halte, was bis dahin Europäer im Namen Europas nicht nur Völkern anderer Kontinente, sondern Europäern angetan haben.

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichte einander fesselnder nationaler Interessen, diplomatischer Kompromisse und hinterhältiger Machtspiele, brutal ausgelebter Wirtschaftsinteressen und zerfallender Imperien. Dazwischen gab es auch so etwas wie historisches Glück. All das, so Ash, sei durchdrungen von einem schwer arbeitenden "Erinnerungsmotor".

"Hölle Europa"

Heute reden wir vom Friedensprojekt Europa, aber es hat auch die "Hölle Europa" gegeben. Und die behauptete Stunde null 1945 habe auch nur auf einen Teil des Kontinents zugetroffen: Bis 1989 blieben die Staaten Osteuropas unter sowjetischer Herrschaft, Spanien und Portugal bis Mitte der 1970er-Jahre faschistische Diktaturen.

Zweifellos beginnt 1945 die prägendste Phase in Europa. Garton Ash spricht von "post-War" und "post-Wall": zum einen der Kalte Krieg, zum anderen jene 30-jährige Friedenszeit, die auf den Fall der Mauer 1989 folgte. Sie endete am 24. Februar 2022. Erstmals seit 1945 sei angesichts des von Putin geführten Terrorkriegs ein Vergleich mit den Verbrechen Hitlers angebracht. Es ist bezeichnend, dass einige alte Leute in Dörfern rund um Kiew die russischen Eindringlinge als "nimtsi" bezeichnet haben: "Deutsche". Sie haben all die Kriegsverbrechen schließlich schon einmal erlebt: wahlloser Beschuss, Folter, Vergewaltigung, Hinrichtung.

Wiederholungsgefahr

"Die größte Chance der Zivilisation", so Garton Ash, "besteht darin, dass wir aus der Vergangenheit lernen können, ohne sie selbst noch einmal durchleben zu müssen." Im Augenblick sieht es mehr danach aus, dass Europa dazu bestimmt sei, "den ganzen Weg zurückzugehen". Diese Frage hat sich der Autor schon vor dem Angriff auf die Ukraine gestellt – nun ist er überrascht, wie schnell sie beantwortet wurde.

Das Déjà-vu, das die Ukraine erlebt, betrifft ein Europa, das mittlerweile an sich selbst zweifelt, in dem Partikularinteressen wieder an die Oberfläche drängen. "Die Probleme", schreibt Garton Ash, "beginnen, sobald man im gelobten Land angekommen ist." Haben wir heute diese eindeutige Richtung verloren, die Europa als die bessere Zukunft lange Zeit bedeutet hat?

Timothy Garton Ash, "Europa. Eine persönliche Geschichte". Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. € 35,– / 448 Seiten. Carl-Hanser-Verlag, München 2023. Hanser

Jahr der Wunder

Im Nachhinein betrachtet war 1989, "das Jahr der Wunder", eine Illusion, die sich 2022 aufgelöst hat. Dieses Jahr markiert das Ende der "Nachmauerzeit" und auch die Erkenntnis, dass "die alte Normalität von Nationen und Imperien", die rücksichtslos ihre Interessen behaupten, "nie verschwunden" ist. Die junge Generation heute ist die erste in Europa, die nur einen freien, friedlichen Kontinent kennt. Ein selbstverständliches Europa. Das, so Garton Ash, ist der Trugschluss. (Gerhard Zeillinger, 18.11.2023)