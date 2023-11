Bei der World Steak Challenge 2023 wurden in London die saftigsten Steaks der Welt ausgezeichnet. Das am besten bewertete Steak Europas kommt aus Dänemark

Dieses Steak war kein Teilnehmer der World Steak Challenge in London. Getty Images/iStockphoto

Was macht ein gutes Steak aus? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. In London wurde am Montag, den 13. November, im Rahmen der World Steak Challenge nach Antworten gesucht. 150 Gäste kürten schließlich das "beste Steak der Welt". Die Teilnehmer waren vorab in Amsterdam von 80 Branchenexpertinnen und -experten bewertet worden.

Das beste Steak kommt aus Australien, wurde in London nun befunden. Das mit einer Mischung aus Getreide, Heu und Silage gefütterte Wagyu Black Angus Cross Sirloin des australischen Unternehmens Jack's Creek machte das Rennen. Dessen Rinder werden auf Weiden in New South Wales gezüchtet.

Das beste Steak Europas wiederum stammt von Norland Heifer, das zur Unternehmensgruppe Danish Crown gehört. Bei dem Steak handelt es sich um ein Norland-Färsenfilet, das 28 Tage gereift ist.

Bei der World Steak Challenge, die seit 2015 stattfindet, wurden heuer insgesamt 346 Medaillen vergeben. Darunter 134 Goldmedaillen, 120 Silber- und 92 Bronzemedaillen. Australien nahm die meisten Auszeichnungen in Gold nach Hause – 18 Steaks wurden vergoldet. Die meisten Auszeichnungen gingen mit 67 Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen nach Irland. (red, 17.11.2023)