Wien – 350 Euro. So viel lassen sich Österreichs Haushalte Lebensmittel im Schnitt monatlich kosten. Das sind rund zwölf Prozent ihrer gesamten Ausgaben. In den 1950er-Jahren lag dieser Anteil noch bei 50 Prozent. Derzeit sind Lebensmittel um etwa 25 Prozent teurer als 2020. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise für Fleisch um mehr als sechs Prozent, für Brot und Gebäck um knapp zwölf und für Gemüse um fast elf Prozent. Das geht aus dem Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit hervor, den Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitag vorlegte. Butter hingegen, deren Preise für viele Verbraucher das Zünglein an der Waage sind, wurde um 17 Prozent günstiger.

350 Euro geben Österreichs Haushalte monatlich im Schnitt für Lebensmittel aus. Getty Images/iStockphoto

Die hohe Inflation veränderte das Einkaufsverhalten. Die Österreicher deckten sich im ersten Halbjahr mit um 3,5 Prozent weniger Lebensmitteln ein als im Jahr davor – und damit auch mit weniger als vor Beginn der Pandemie. Zum einen wird wieder vermehrt außer Haus in der Gastronomie und in Gesellschaft konsumiert. Zum anderen sehen sich viele Haushalte zum Sparen gezwungen. Kleine Fachhändler und bäuerliche Direktvermarkter haben das Nachsehen. Große Diskonter und Supermärkte bauen ihre Marktanteile aus.

"Der Absatz von Qualitätslebensmitteln sinkt, der Dschungel an Handelseigenmarken wächst", diagnostiziert Totschnig und pocht einmal mehr auf die Bedeutung regionaler Lebensmittel. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus Österreich bezeichnet er weiterhin als gesichert. "Nach turbulenten Zeiten aufgrund von hohen Energiepreisen und Lieferengpässen ist wieder mehr Ruhe und Stabilität eingekehrt." Krisenresistent nennt er die Biobranche: Der wertmäßige Bioanteil im Lebensmittelhandel stagnierte heuer in den ersten sechs Monaten bei 11,5 Prozent.

Österreichs Landwirtschaft produziert zu weiten Teilen deutlich mehr, als hierzulande verbraucht wird. Entsprechend hoch sind die Exportraten. Bei Schweinefleisch erreicht Österreich einen Selbstversorgungsgrad von 108 Prozent. Bei Rind- und Kalbfleisch sind es 147 Prozent, bei Trinkmilch sogar 178 Prozent. Keinen Bedarf an Importen hätten die Österreicher, zumindest statistisch gesehen, auch bei Wein und Bier.

An Eiern könnte Österreich 92 Prozent der eigenen Nachfrage decken, bei Äpfeln und Erdäpfeln 90 Prozent, geht aus Berechnungen der Statistik Austria hervor. Mehr verbraucht als produziert werden auch Getreide inklusive Futtergetreide und Gemüse. Bei Obst ist Österreich in Summe zu 59 Prozent auf Importe angewiesen. Bei Fisch machen diese 93 Prozent aus.

Österreichs Landwirtschaft produziert zu weiten Teilen deutlich mehr, als hierzulande verbraucht wird. APA

Bei Getreide schwankt die Zahl stetig, da sie von Witterung und Erntemengen abhängt. Heuer hat Österreich rund drei Millionen Tonnen an Getreide eingefahren und somit mehr als im Vorjahr. Die Preise dafür sind jedoch stark gesunken. Totschnig macht dafür vor allem russisches Preisdumping und ein Überangebot aufgrund guter Ernten bei zugleich sinkender Nachfrage auf den Weltmärkten verantwortlich. Bescheiden fiel die Ernte heuer witterungsbedingt bei Erdäpfeln aus. Bei Tafeläpfeln brach sie um rund ein Viertel ein.

Wie sieht es mit dem Ernährungsgewohnheiten der Österreicher aus? Knochen nicht eingerechnet, verzehren die Österreich derzeit pro Kopf jährlich im Schnitt knapp 60 Kilo Fleisch. 34 Kilo davon sind Schwein, knapp 13 Kilo Geflügel und rund zehn Kilo Rind wie Kalb. Handelsketten werben für sich stark mit sogenannten Tierwohlprodukten. Tatsächlich halten sich Konsumenten bei teurerem Fleisch zusehends zurück.

Über enormen Druck klagt vor allem die Fleischwarenindustrie. Sie richtete jüngst einen Hilferuf an den Lebensmittelhandel. Die für die Verbraucher spürbare Verteuerung decke bei weitem nicht die Kostensteigerungen in der Produktion der österreichischen Unternehmen ab, hieß es in dem Schreiben, das dem STANDARD vorliegt. Viele Unternehmen stünden wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Es brauche mehr Fairness am Verhandlungstisch.

Handelskonzerne reagierten darauf mit weiteren Forderungen nach Preissenkungen im eigenen Land, erzählen Lieferanten. Sie warnen vor einem Machtkampf auf dem Rücken österreichischer Produzenten. (Verena Kainrath, 17.11.2023)