Bares Geld in Umschläge legen, Wohnung mit Campus-WLAN beziehen: Studierende erzählen dem STANDARD, wie sie in schwierigeren Zeiten auf ihre Finanzen schauen

Wer studiert, den belasten hohe Energiekosten oft deutlich mehr. imago images/Joko

Die Studienjahre sind für viele nicht gerade die Gönnerjahre. Die meisten arbeiten noch nicht, nicht mehr oder wenig nebenbei. Krisen auf der ganzen Welt und die Inflation machen die Situation noch einmal komplizierter. Höhere Lebensmittelpreise und gestiegene Energiekosten können bei vielen während der Studienzeit eine deutlich höhere Belastung darstellen. Eine Umfrage der Service-App Studo aus dem Vorjahr zeigte bereits: Drei Viertel der rund 2200 befragten Studierenden schränken ihren Lebensstil aufgrund der Teuerung ein.

Viele sparen, indem sie seltener auswärts essen, versuchen, Kosten bei Strom und Heizen zu reduzieren, oder gehen nur noch selten feiern. DER STANDARD hat bei Studierenden nachgefragt, welche Spartipps sie auch für dieses Jahr parat haben, um etwas lockerer durch die Semester zu kommen.

Selina K.

"Aktuell studiere ich im fünften Semester und bin wegen Corona vom Studentenheim wieder nach Hause zu meiner Mutter gezogen. Etwa zehn Stunden die Woche arbeite ich geringfügig. Um mir Geld für meine Zukunft oder für Notfälle anzusparen, habe ich für mich die Sparmethode Cash-Stuffing entdeckt. Man hebt sich den Betrag, den man monatlich zur Verfügung hat, bar vom Konto ab und teilt das Geld auf verschiedene Umschläge auf. Von Lebensmitteln bis Freizeit, Bildung und Notgroschen kann man sich individuell seine Sparziele und Ausgaben aufteilen. Es kann auch einen Umschlag für ein bestimmtes Ziel geben. Die Methode hat mir geholfen, den Überblick über meine monatlichen Ausgaben zu behalten. Ich habe jetzt Ziele, auf die ich hinspare und die ich nun meistens gut erreichen kann."

Jana H.

"Bei Lebensmitteln achtet man beim Einkaufen am besten auf Kilopreise und vergleicht diese: Langfristig gesehen kauft und isst man so billiger. Gut erhaltene Kleidung und Schuhe kaufe ich aus zweiter Hand, denn es ist unglaublich, welche Schätze man da teilweise findet. Das Gleiche gilt für Bücher. Entweder kauft man sie auch gebraucht oder man investiert in die Jahreskarte einer Bücherei. Für die Büchereien in Wien kostet diese für Studierende nur um die zehn Euro."

Victoria F.

"Meine Empfehlung: Einkaufslisten schreiben und Mahlzeiten im Vorhinein zubereiten. Einmal im Jahr überprüfe ich alle meine Verträge wie Telefonvertrag oder Streamingdienste. Wenn ich Alternativen mit besseren Konditionen finde, kündige ich mit Verweis auf diese Angebote. In neun von zehn Fällen gibt es ein 'Win back'-Angebot. Am besten sollte man auch einen Handyvertrag nur mit SIM-Karte und ein Vorgängermodell wählen. Ein Funfact zum Internet: Eine Studienkollegin zog in eine Wohnung, in deren Wohnzimmer noch Campus-WLAN funktioniert. Inflationsunabhängig empfehle ich, nicht direkt mit dem Studieren zu beginnen, sondern erst zu arbeiten. Ich bin heute Studentin mit Selbsterhalterinnenstipendium, auf welches ich Anspruch habe, weil ich vorher bereits gearbeitet habe. Weil ich nun weiß, was ich genau will, spare ich mir verschwendete Semester, in denen ich durch die Fächer wechsle. Ich habe nach der letzten Karenz meinen Job gekündigt und mit dem Studium begonnen, welches ich mit meiner 40-Stunden-Arbeitseinstellung zügig voranbringe. Ich bin deutlich unter der Mindeststudienzeit."

Katharina M.

"Im Winter die Heizung nicht aufdrehen ist mein Tipp. Außerdem kann man den ganzen Tag unterwegs sein und an der Uni und in der Bibliothek so viel Zeit wie möglich dort verbringen, wo es warm ist. Am besten fährt man quasi nur zum Schlafen nach Hause in die Wohnung. Ein Tipp für Wien zum Sparen von Warmwasser und Strom: Duschen auf der Schmelz!"

Charlotte P.

"Mit dem sogenannten Food-Sharing spare ich Geld und konsumiere gleichzeitig nachhaltig. Dafür bin ich in einem Verein und hole übergebliebene oder fast abgelaufene Lebensmittel aus Supermärkten ab. Mit der App Too good to go kann man sich außerdem übergebliebene Speisen aus Läden oder Restaurants für wenig Geld abholen. Online gibt es Tauschbörsen und Plattformen, über die man Geräte oder sogar Dienstleistungen tauschen kann. So kann man sich teure Handwerksarbeiten sparen, wenn Dinge wie zum Beispiel die Kaffeemaschine kaputt sind. Regelmäßig versuche ich auch, alte Möbel oder Kleidung zu verkaufen, denn so kommt auch wieder etwas Geld in die Tasche." (Melanie Raidl, 17.11.2023)