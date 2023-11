Der C-HR setzt weiter auf den markant-futuristischen Auftritt. Der in der Türkei gebaute kompakte SUV steht noch satter auf der Straße, er wurde etwas kürzer und breiter bei gleichem Radstand wie bisher. Foto: Toyota

Erinnern Sie sich an den TT von 1998? Mit diesem Sportcoupé hatte Audi ein atemberaubendes Designobjekt lanciert, welches das Attribut Ikone mit Fug und Recht in Anspruch nehmen konnte. Nur: Wie bringt man so was attraktivitätserhaltend in eine zweite Generation, wie sie 2006 dann lanciert wurde? Oder wie einen Porsche 911 in einen jeweiligen Nachfolger?

Designikone Audi TT von 1988, genannt der "rollende Alessi-Toaster". Die zweite Generation (2014 bis 2023) bekommt keinen Nachfolger.

Fortsetzung (er)folgt: Toyota sah sich nach Eigenbekunden vor einem ähnlichen Problem, mit dem C-HR, der nun in die nächste Runde geht. Die erste Generation, Nom de Guerre: Kampfhornisse und auch als Taxi sehr beliebt, geb(r)aut nach dem "No more boring cars"-Reinheitsgebot von Konzernchef Akio Toyoda, markierte 2016 eine kleine Zeitenwende. Seitdem ist Schluss mit unauffälliger Dutzendware, seitdem darf ein Toyota auch polarisieren, darf die Masse das jeweilige Auto mögen oder auch nicht (Letzteres war Jahrzehnte lang nicht erwünscht), vorausgesetzt, er verfügt über einen markanten stilistischen Auftritt.

C-HR, Teil 2 also. Was haben wir vor uns? Ein Auto mit identischem Radstand wie bisher (2,64 m), dabei drei Zentimeter kürzer, drei breiter als bisher und gleich hoch, allerdings mit etwas besserer Kopffreiheit hinten. Eines mit zwei Hybridantrieben und, ab Frühjahr 2024, erstmals auch mit Plug-in-Hybrid. Und vor allem eines, das an den Designansatz des Vorgängers würdig anknüpft. "Showcar für alle", fasst Toyota die Philosophie zusammen.

Das Heck bleibt ähnlich zerklüftet wie beim ersten C-HR, und wie man sieht: Das Design kam überraschend gut an. Toyota rechnet damit, dass dies auch dem Neuen gelingen wird. Das Fahrwerk ist gekonnt straff abgestimmt. Foto: Toyota

Markant und kantig und futuristisch, wie er dasteht, soll er den Erfolg des Vorgängers, der sich bisher 860.000 Mal verkaufte, womöglich noch toppen – bei der internationalen Fahrpräsentation auf Ibiza prognostizierte der stellvertretende Chefingenieur Mehmet Kilic einen Jahresabsatz von 140.000 C-HRs.

Es handle sich um ein Auto, entwickelt in Europa, für Europa und aus Europa stammend, hieß es weiter, wobei der Hersteller geografisch womöglich nicht so sattelfest ist wie technologisch: Die Fertigungsstätte liegt in Sakarya, im (klein-)asiatischen Teil der Türkei, nicht wirklich Europa. Sei’s drum: Als dort noch byzantinisches Reich herrschte und nicht osmanisches, blühte die Kunst der Ikonenmalerei, siehe oben: Ikone.

Ergonomisch modelliertes Cockpit mit digitalem, in unterschiedlichen Ansichten wählbarem Instrumentencluster. Prima aus Erwägungen der Fahrsicherheit – man behält den Blick stets am Verkehrsgeschehen –, dass es auch ein HUD gibt. Foto: Toyota

Ohnehin wichtiger: Ein Spaßmobil solle der Neue auch sein, steifer, leichter, komfortabler und leiser als bisher, mit neuer Dämpfertechnologie ausgerüstet, einem hydromechanischen System, sowie einer vorausblickenden Stabilitätskontrolle.

Wollen wir uns doch gleich einmal zu Gemüte führen, wie sich das anfühlt. Erst einmal die obligatorische Stillstand-Gedenkminute nach Drücken des Startknopfs, bis alle unnötigen Assistenten deaktiviert sind, Tempopiepser bis aktiver Lenkeingriff, dann raus auf die kurvigen Inselstraßen. Wahl der Waffen: 2,0-Liter-Hybrid mit 145 kW (197 PS) Systemleistung, Allradversion.

Tatsächlich, das ist eine richtige Fahrmaschine. Gekonnt straff abgestimmt, lässt sich der SUV agil und dynamisch durch die Landschaft zirkeln, wunderbar leichtfüßig und präzise zu lenken.

Beim Plug-in-Hybrid ist der Kofferraum einen Tick größer als beim Vollhybrid. Foto: Toyota

Dazu passt die ergonomisch fahrerorientierte Gestaltung des Arbeitsplatzes, inklusive HUD (Head-up-Display), versteht sich, damit man den Blick stets am Fahrgeschehen behält. Und im neuen digitalen Cockpit kann man die Ansicht der jeweils persönlichen Wahl abrufen.

Doch das fällt schon eher ins Kapitel Schnickschnack, ebenso wie der Umstand der vernetzungstechnisch auf letztem Schrei befindlichen Systeme, übers große Touchdisplay zu bedienen. Was man nicht so alles tut für die digitalen Ureinwohnerinnen, die Digital Natives dieser Welt.

Kurz noch zum eingangs angerissenen Antriebskapitel. Übergreifende Zielsetzung: stärker, aber sparsamer. Im C-HR kommt die fünfte Generation des multimillionenfach bewährten Hybridsystems zum Einsatz, in zwei Leistungsstufen (103 und 145 kW), die stärkere davon ist auch mit Allradantrieb erhältlich. Zudem und erstmals steht noch ein – aus dem neuen Prius bekannter – Plug-in-Hybrid zur Auswahl, mit 103 kW (223 PS) Systemleistung, 13,6-kWh-Akku und 66 km Reichweite.

Sie mögen Leder? Das hier am Lenkrad ist sozusagen tierschonend und kommt ohne Gerberei aus. Denn: Es ist vegan. Wir sind gespannt auf die Dauerhaltbarkeit. Foto: Toyota

Beim stärkeren Hybrid ist der Kofferraum mit 362 Litern geringfügig kleiner als beim schwächeren (388 l), da bringt man schon was unter. Auch das Kapitel Recycling, Ökomaterialien und generell Karbonfußabdruckreduktion bedienen die Japaner nachhaltig. Beispiele: Die Sitzbezüge sind gewoben aus rezyklierten PET-Flaschen, das "Leder" am Lenkrad ist, zugkräftiges Marketingwort, vegan und tierfrei, und generell gilt: Toyota will in Europa ab 2040 CO2-neutral sein. Saubere Sache also. Wie der C-HR generell. (Andreas Stockinger, 18.11.2023)