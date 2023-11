Der weltweit größte Touristikkonzern Tui hat die beliebtesten Reiseziele für die diesjährigen Weihnachtsferien erhoben. Sein Fazit: Auch heuer zieht es die Österreicherinnen und Österreicher über Weihnachten und Silvester verstärkt ans Meer. Wobei Spanien auch dieses Jahr wieder das Ranking anführe. Spanien führt das Länderranking vor Thailand und den Malediven an, gefolgt von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf den weiteren Plätzen rangieren Mexiko, dank des Austrian-Airlines-Direktflugs von Wien nach Cancún, die USA sowie Tansania, die Dominikanische Republik und Mauritius, ebenso mit Direktflug ab Wien erreichbar.

Hurghada am Roten Meer hat bei österreichischen Reisenden die Nase vorn. REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Auf der Mittelstrecke führe die Destination Hurghada am Roten Meer vor den beliebten kanarischen Urlaubsinseln Teneriffa und Gran Canaria, erklärt der Konzern in einer Aussendung. Die Kapverdischen Inseln rangieren auf dem vierten Platz. Antalya macht heuer einen Platz gut und verdrängt Fuerteventura vom fünften Platz. "Es zeigt sich deutlich, dass viele unserer Gäste diesen Winter das Bedürfnis verspüren, an warme Orte zu reisen und Weihnachten und Silvester unter Palmen und am Meer zu verbringen", lässt sich Gottfried Math, Geschäftführer Tui Österreich, zitieren. Er rät, wohl nicht ganz uneigennützig: "Wer noch nicht gebucht hat, sollte jetzt schnell sein, um sich seinen Lieblingsplatz für die Weihnachtsferien zu sichern." (red, 17.11.2023)

Weihnachtsferien-Ranking

Top 5 der Destinationen Mittelstrecke 2023:

Top-Reiseländer: